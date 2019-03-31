Deck of Ashes требует от игрока стратегии

Студия AYGames официально представила рассказ о боевой системе в игре Deck of Ashes, которая является RPG с карточными механиками. В данном проекте будет пошаговая боевая система, которая для победы требует действительно стратегического подхода. То есть, просто бросаться картами во врага не получится, это нужно делать с умом и хитростью. Стоит отметить, что разыгранные в бою карты мгновенно отправляются в Колоду Пепла, после чего использовать их еще хотя бы раз в этом и последующих боя уже нельзя. Это заставляет игрока постоянно мыслить наперед, думать, оценивать ситуацию и все в таком духе. Игра выйдет в ранний доступ Steam 11 апреля, так что совсем скоро у вас появится возможность отправиться в увлекательное путешествие.