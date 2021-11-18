Deeper Connect Pico децентрализованный VPN и безопасный шлюз

Deeper Connect Pico был разработан как самый тонкий и легкий децентрализованный VPN в мире на сегодняшний день и имеет уникальную и мощную систему кибербезопасности, которая объединяет 7-уровневый межсетевой экран корпоративного уровня и единственную в мире децентрализованную VPN (DPN) без каких либо подписок.

Deeper Connect Pico продолжает наследие семейства продуктов Deeper Connect с той же настройкой plug-and-play и всеми знакомыми функциями, обеспечивая удобство для людей, которые часто путешествуют по миру. Благодаря прилагаемому адаптеру Wi-Fi вы можете пользоваться безопасной и быстрой частной сетью в любое время и в любом месте, будь вы дома или в пути. Deeper Connect Pico, полностью загруженный функциями DPN (Decentralized VPN), блокировки рекламы и кибербезопасности, может сэкономить вам более 600 долларов США в год по сравнению с подпиской на аналогичные услуги.

В децентрализованной частной сети (DPN) каждое устройство служит и клиентом, и сервером, и их IP-адрес будет автоматически изменен в соответствии с их правилами маршрутизации. Deeper Connect может устанавливать до 16 туннелей к другим узлам по всему миру. По умолчанию они будут установлены в США, Европе, Сингапуре и Китае.
Комментарии и отзывы Deeper Connect Pico
Zoom добавит перевод в реальном времени в следующем году для…
Zoom добавит перевод в реальном времени в следующем году дляСегодня компания Zoom провела свою ежегодную конференцию Zoomtoopia, на которой можно было познакомиться …
Обзор TENDA AC21. Двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi…
Обзор TENDA AC21. Двухдиапазонный гигабитный Wi-FiНе так давно мы проводили тестирование Tenda 4G03 со встроенным LTE…
YouTube готовит функцию интеграции в Discord…
YouTube готовит функцию интеграции в DiscordDiscord начал тестирование функции под названием «Смотреть вместе», которая позволяет пользователям созда…
Samsung тестирует свою технологию 5G в безэховой камере…
Samsung тестирует свою технологию 5G в безэховой камереЕсли вы когда-нибудь задумывались, как развивается технология 5G, Samsung выпустила новое …
Обзор TENDA MW12. Трехдиапазонная Wi-Fi Mesh система…
Обзор TENDA MW12. Трехдиапазонная Wi-Fi Mesh системаРаспространенный вариант по развертыванию беспроводной сети в квартире с одним роутером, чаще всего разме…
Тест Imou Cue 2. Сетевая камера с проблемными прошивками…
Тест Imou Cue 2. Сетевая камера с проблемными прошивкамиС камерами видеонаблюдения под брендом Imou ранее мы уже знакомились на примере нескольких моделей. Напом…
Роутер ZTE AX5400 Pro с 12-ядерным чипом…
Роутер ZTE AX5400 Pro с 12-ядерным чипомZTE выпустила роутер AX5400 Pro, оснащенный 12-ядерным основным чипом собственной разработки. Маршрутизат…
Обзор Tenda TX3. Доступный двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6…
Обзор Tenda TX3. Доступный двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6Высокоскоростной стандарт передачи данных Wi-Fi 6 (802.11ax) получает широкое распространение не только в…
Обзор ASUS RT-AX68U. Роутер с Wi-Fi 6 для дома и офисаОбзор ASUS RT-AX68U. Роутер с Wi-Fi 6 для дома и офиса
5G в России: теория и практика5G в России: теория и практика
Обзор Mercusys MR50G. Быстрый и недорогой двухдиапазонный роутерОбзор Mercusys MR50G. Быстрый и недорогой двухдиапазонный роутер
Обзор EZVIZ C8C. Наружная камера с круговым обзоромОбзор EZVIZ C8C. Наружная камера с круговым обзором
Лучший Wi-Fi модуль для ПК. TP-Link ARCHER TX3000E AX3000Лучший Wi-Fi модуль для ПК. TP-Link ARCHER TX3000E AX3000
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor