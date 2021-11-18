Deeper Connect Pico децентрализованный VPN и безопасный шлюз

Deeper Connect Pico был разработан как самый тонкий и легкий децентрализованный VPN в мире на сегодняшний день и имеет уникальную и мощную систему кибербезопасности, которая объединяет 7-уровневый межсетевой экран корпоративного уровня и единственную в мире децентрализованную VPN (DPN) без каких либо подписок.

Deeper Connect Pico продолжает наследие семейства продуктов Deeper Connect с той же настройкой plug-and-play и всеми знакомыми функциями, обеспечивая удобство для людей, которые часто путешествуют по миру. Благодаря прилагаемому адаптеру Wi-Fi вы можете пользоваться безопасной и быстрой частной сетью в любое время и в любом месте, будь вы дома или в пути. Deeper Connect Pico, полностью загруженный функциями DPN (Decentralized VPN), блокировки рекламы и кибербезопасности, может сэкономить вам более 600 долларов США в год по сравнению с подпиской на аналогичные услуги.

В децентрализованной частной сети (DPN) каждое устройство служит и клиентом, и сервером, и их IP-адрес будет автоматически изменен в соответствии с их правилами маршрутизации. Deeper Connect может устанавливать до 16 туннелей к другим узлам по всему миру. По умолчанию они будут установлены в США, Европе, Сингапуре и Китае.