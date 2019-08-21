Dell Inspiron с выезжающей камерой

Новые моноблоки компании Dell получат специальную веб-камеру, которая заезжает внутрь корпуса и становится невидимой. Это нужно для того, чтобы люди, которые переживают о своей безопастности и не хотят, чтобы хакеры получили доступ к их камере и смотрели за их личной жизнью. В новинках линейки Dell Inspiron камера будет иметь функцию механического закрытия внутрь корпуса, так что даже при взломе устройства хакеры не смогут получить доступ к камере — она будет банально спрятана внутри. Это очень крутое решение, которое интересно выглядит и с эстетической точки зрения. Все же компьютер довольно стильный и выпирающая фронтальная камера могла бы сильно навредить общему внешнему виду. Теперь такой проблемы точно не возникнет.