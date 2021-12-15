Dell представила беспроводную веб-камеру на магните

В преддверии выставки CES 2022 Dell анонсировала набор концептуальных продуктов, как это обычно делается примерно в это время каждый год. Ранее компания дразнила нас игровой консолью для ПК, похожей на Switch, и парой складных компьютеров с двумя экранами. На этот раз Dell демонстрирует несколько прототипов для «бесшовной работы» под названием Concept Flow, Concept Stanza и Concept Pari. Из этих трех новинок нам больше всего нравится Concept Pari. Это прототип беспроводной камеры, которую можно магнитным способом прикрепить к совместимому экрану, чтобы вы могли размещать ее на уровне глаз во время общения с коллегами, например. Это не только помогает сохранять более естественный взгляд во время разговора, но также позволяет сохранять заметки или сценарий за камерой в своего рода настройке телесуфлера.

Однако магниты не будут работать с любым стандартным монитором — вам также понадобится модель со встроенными магнитами. Конечно, сложно не оценить элегантность подхода Dell. Веб-камера находится в подставке наверху монитора, и вы снимаете ее, когда хотите или ставите под другим углом. Когда она подключена к док-станции, веб-камера заряжается по беспроводной сети (и должен светиться индикатор, указывающий на то, что она накапливает заряд). Вы также можете перевернуть камеру, чтобы она была обращена к задней части док-станции, когда вам нужна конфиденциальность, поэтому, если кто-то шпионит за вами, они увидят только черную крышку.