Dell представила беспроводную веб-камеру на магните

В преддверии выставки CES 2022 Dell анонсировала набор концептуальных продуктов, как это обычно делается примерно в это время каждый год. Ранее компания дразнила нас игровой консолью для ПК, похожей на Switch, и парой складных компьютеров с двумя экранами. На этот раз Dell демонстрирует несколько прототипов для «бесшовной работы» под названием Concept Flow, Concept Stanza и Concept Pari. Из этих трех новинок нам больше всего нравится Concept Pari. Это прототип беспроводной камеры, которую можно магнитным способом прикрепить к совместимому экрану, чтобы вы могли размещать ее на уровне глаз во время общения с коллегами, например. Это не только помогает сохранять более естественный взгляд во время разговора, но также позволяет сохранять заметки или сценарий за камерой в своего рода настройке телесуфлера.

Однако магниты не будут работать с любым стандартным монитором — вам также понадобится модель со встроенными магнитами. Конечно, сложно не оценить элегантность подхода Dell. Веб-камера находится в подставке наверху монитора, и вы снимаете ее, когда хотите или ставите под другим углом. Когда она подключена к док-станции, веб-камера заряжается по беспроводной сети (и должен светиться индикатор, указывающий на то, что она накапливает заряд). Вы также можете перевернуть камеру, чтобы она была обращена к задней части док-станции, когда вам нужна конфиденциальность, поэтому, если кто-то шпионит за вами, они увидят только черную крышку.
Комментарии и отзывы Dell Concept Pari
Объектив Voigtlander Nokton 50mm F1 Aspherical оценен в $198…
Объектив Voigtlander Nokton 50mm F1 Aspherical оценен в $198Компания Cosina пополнила ассортимент полнокадровых объективов суперсветосильной моделью Voigtlander Nokt…
DJI представила камеру Ronin 4D для профессионалов…
DJI представила камеру Ronin 4D для профессионаловDJI представила новую кинокамеру, которая поставляется со встроенным стабилизатором, поддержкой LiDAR и д…
Объектив для телефона YeeChan 50 мм f1.7 обеспечивает превос…
Объектив для телефона YeeChan 50 мм f1.7 обеспечивает превосКоманда YeeChan разработала новый объектив для телефона YeeChan 50 мм f1.7. Специально разработанный для …
Canon представила умную камеру PowerShot PX…
Canon представила умную камеру PowerShot PXCanon представила PowerShot PX — стационарную камеру, которая использует распознавание лиц и автоматическ…
Объектив Samyang AF 12mm F/2 X оценен в $500…
Объектив Samyang AF 12mm F/2 X оценен в $500Компания Samyang пополнила ассортимент объективов моделью Samyang AF 12mm F/2 X для беззеркальных камер с…
Sony представила гибридную камеру Alpha 7 IV с 33-мегапиксел…
Sony представила гибридную камеру Alpha 7 IV с 33-мегапикселSony сегодня анонсировала Alpha 7 IV, также известную как A7 IV. Это преемник A7 III , популярной полнока…
Представлен объектив Voigtlander Color-Skopar 28mm F2.8 Asph…
Представлен объектив Voigtlander Color-Skopar 28mm F2.8 AsphКомпания Cosina пополнила ассортимент мануальных объективов моделью Voigtlander Color-Skopar 28mm F2.8 As…
Камера Leica Q2 Reporter оценена в 475 тысяч рублей…
Камера Leica Q2 Reporter оценена в 475 тысяч рублейКомпания Leica объявила о том, что камера Leica Q2 Reporter появится в продаже на следующей неделе по цен…
Обзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфонаОбзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфона
Лучший фотоаппарат. Nikon D3500 KitЛучший фотоаппарат. Nikon D3500 Kit
Обзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстояниемОбзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстоянием
Лучшая веб-камера. Logitech StreamCamЛучшая веб-камера. Logitech StreamCam
Обзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штативОбзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штатив
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor