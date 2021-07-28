Dell прекратила продажи мощных игровых ПК в США

Хотя покупка готового игрового ПК — это разумный способ избежать проблем со складом, особенно в период, когда найти видеокарту в свободном доступе просто невозможно. Впрочем, как оказалось, власти США решили немного подправить ситуацию, выпустив закон, который существенно ограничивает возможности потенциальных покупателей. Как сообщает The Register, новые правила энергопотребления, введенные в Калифорнии, Колорадо, Гавайях, Орегоне, Вермонте и Вашингтоне, означают, что любой ПК с годовым потреблением энергии выше определенного диапазона не может быть продан. Это заставило Dell моментально опубликовать предупреждение о том, что в этих штатах вы не сможете приобрести определенные модели Alienware R10 и R12, превышающие эти правила, добавив, что любые размещенные заказы, привязанные к этим штатам, будут отменены.

Стоит отметить, что конфигурация с Intel Core i5 11400F в паре с NVIDIA GeForce GTX 1650 Super по-прежнему соответствует этим правилам и может быть продана в штатах законно, но это гораздо более простой компьютер. Стоит отметить, что эти правила не применяются, если вы сами собираете игровой ПК или если вы хотите обновить компоненты внутри уже готового компьютера. А связан выпуск данного закона с повышенным энергопотреблением в период, котора на улице в данных штатах очень высокая температура. Люди и так запускают дома кондиционеры, нагружая систему, а если еще и игровые компьютеры мощные запустят, то электросеть просто не выдержит.