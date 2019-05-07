Демонам пора сваливать: Devil May Cry выйдет на Nintendo Switch

Capcom анонсировала, что Devil May Cry доберется до гибридной консоли Nintendo Switch уже в 2019 году.

На официальном аккаунте DMC появился анонс, в котором Capcom порадовала владельцев консоли «большой N». Разработчики написали, что оригинальная Devil May Cry выйдет на Nintendo Switch летом 2019 года. На PlayStation 4, Xbox One и PC уже вышел сборник с HD-переизданиями первых трех игр серии, но, похоже, что «переключатель» получит только первую часть.

В начале 2019 года появились слухи, что Данте из DMC появится в качестве играбельного персонажа в Super Smash Bros. Тогда глава «дьявольской серии» Хидаки Ицуно ответил, что игры о борце с демонами в красном плаще еще не появлялись на платформе Nintendo, но Capcom готова это исправить. Возможно, что компания планирует выпустить всю серию, но решила заработать на отдельном выпуске каждой части.