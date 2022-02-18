Демонстрация процессора Intel Raptor Lake с 24 ядрами и 32 потоками

Когда Intel объявила о первом гибридном дизайне компании под кодовым названием Alder Lake, мы ожидали увидеть больше подобных концепций дизайна в будущих продуктах. Во время дня встречи с инвесторами, Intel рассказала о будущих разработках, и преемник Alder Lake ничем не отличается. Raptor Lake отличается новой конструкцией P-ядра Raptor Cove, которая должна значительно повысить IPC по сравнению с процессорами предыдущего поколения. Используя узел процессора Intel 7, Raptor Lake предлагает экосистему функций, аналогичную Alder Lake, однако с улучшенной производительностью по всем направлениям.

Возможно, одна из самых захватывающих вещей, которые стоит отметить в Raptor Lake, — это увеличение количества ядер, в частности увеличение количества E-ядер. Вместо восьми P-ядер и восьми E-ядер, как у Alder Lake, дизайн Raptor Lake сохранит восемь P-ядер и удвоит количество E-ядер до 16. Это было странное решение со стороны Intel; однако, это, конечно, не что-то ужасное. Общее количество ядер теперь подскочило до 24, а общее количество потоков достигло 32.

Кроме того, Raptor Lake предоставит некоторые дополнительные функции улучшения разгона и сохранит совместимость сокетов с материнскими платами Alder Lake. Это означает, что в худшем случае вам потребуется выполнить обновление BIOS, чтобы ваша предыдущая система была готова к работе с новым оборудованием. Мы предполагаем, что Intel работала с поставщиками программного обеспечения и своей командой инженеров над оптимизацией использования ядра для этого процессора следующего поколения, даже несмотря на то, что у них больше E-ядер. Ниже мы можем увидеть демонстрацию Intel Raptor Lake под управлением Blender и Adobe Premiere, а также использование ядра ЦП.