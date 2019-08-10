Destiny 2 выйдет в Steam и получил кросс-сохранения с ПК и консолями

Во время анонса дополнения «Обитель теней» объявила, что переводит Destiny 2 в Steam и планирует добавить кросс-сохранения. Теперь же геймеры узнали, когда разработчик выполнит обещанное.

Перенос

Bungie планирует внедрить кросс-сохранения уже 21 августа 2019 года. Игроки смогут перенести свой прогресс с консолей на PC и наоборот, сохраняя собранную экипировку, триумфы и так далее.

Переезд Destiny 2 в Steam начнется 20 августа, когда разработчики начнут принимать заявки. Во время перехода в магазин Valve игроки сохранят свой прогресс, купленные дополнения и прочее. Bungie предлагает зарегистрироваться на официальном сайте игры, чтобы получить уведомление, когда переезд начнется.

Студия также планирует провести мероприятия, которые подготовят игроков к выходу «Обитель теней». Геймеры ждут стримы, больше подробностей на gamescom 2019 и новые детали о PvP.