Детектор дыма Xiaomi с 5 летней автономностью выпущен

Компания Xiaomi выпустила новый продукт для умного дома. Новым продуктом является детектор дыма, который является продуктом совместного создание Xiaomi и Honeywell. Логотипы двух брендов напечатаны на передней панели устройства.

Детектор дыма сертифицирован китайской компанией 3C как продукт противопожарной защиты, что означает высокий уровень надежности. Его можно использовать в паре с приложением MIJIA, чтобы стать частью экосистемы умного дома. Устройство использует подключения Bluetooth 5.0, следовательно его необходимо использовать со шлюзом Bluetooth.

Детектор дыма Xiaomi использует конструкцию оптического лабиринта, которая может обнаруживать частицы дыма, образующиеся при пожаре.

При обнаружении опасной ситуации через мобильное устройство раздается сильный сигнал тревоги.

Детектор дыма имеет громкоговоритель, который может издавать звуковой сигнал с громкостью 80 дБ.

Внутри устройства используется одноразовая литий-марганцевая батарея спецификации CR17450 емкостью 2400 мАч и сроком службы до 5 лет. Детектор дыма Xiaomi стоит 22 доллара США.