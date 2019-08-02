Детская «почемучка» на базе Google TensorFlow и Raspberry Pi Zero

Компания Panasonic выпустила интересное устройство PA!GO, которое поможет детям познавать мир.

Внешне гаджет напоминает фонарик, на котором расположены всего две кнопки. Если нажать одну из них и навести на любой предмет, PA!GO сделает снимок, проанализирует его и расскажет короткую информацию. Для того, чтобы прослушать более подробное описание, нужно нажать вторую кнопку и устройство найдёт необходимые сведения в Google Knowledge Graph.

Все фотографии можно позже пересмотреть и показать своим близким. С помощью Chromecast «фонарик» подключается к телевизору или монитору и показывает отснятые объекты с подробными описаниями и обучающими видео по близкой теме. В будущем Panasonic планирует добавить функцию сторителлинга, который позволит проецировать изображения и информацию к ним на стену или потолок. PA!GO разработали на базе платформы Google TensorFlow и USB-ускорителя Coral с использованием чипа Google Edge TPU для машинного обучения. Компания надеется, что этот гаджет поможет детям отвлечься от смартфонов, проводить больше времени на свежем воздухе и узнавать больше об окружающем мире.