Devil May Cry 3 будет выпущен для Nintendo Switch. Игра была хорошо принята критиками. Специальное издание Devil May Cry 3 будет выпущено 20 февраля 2020 года за 19,99 долларов США. Devil May Cry 3 изначально был выпущен для PlayStation 2 в 2005 году. После успеха игра была переиздана со специальным выпуском в 2006 году с новым содержанием и изменениями игрового процесса.