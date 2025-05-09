Nintendo Switch всё ещё будет получать новые игры

Несмотря на скорый запуск Nintendo Switch 2, компания официально подтвердила, что продолжит поддерживать оригинальную консоль выпуском новых игр. Об этом говорится в последнем квартальном финансовом отчёте Nintendo, где, в частности, упоминаются Pokemon Legends: Z-A и Metroid Prime 4: Beyond — релиз этих тайтлов намечен на 2025 год. Также компания выпустит на текущей консоли Pokemon Champions, но дата выхода пока не определена, а Rhythm Heaven Groove и Tomodachi Life: Living the Dream выйдут в 2026 году. Nintendo подчёркивает: «Мы продолжим выпускать новые игры для более чем 100 миллионов игроков по всему миру, использующих Nintendo Switch».

Правда, нужно напомнить, что на фоне приближающегося смены поколения, продажи оригинального Switch ожидаемо снизились — в 2024 финансовом году компания отгрузила 15,7 миллиона устройств, тогда как в 2025 году — только 10,8 миллиона, то есть падение спроса составило 31,2%. С другой стороны, общий объём проданных консолей приближается к 150 миллионам, что делает её второй по популярности в истории, уступая лишь PlayStation 2 (более 160 млн проданных устройств). Такой масштаб аудитории объясняет, почему Nintendo не собирается резко сворачивать поддержку старой системы. Однако и подталкивать геймеров покупать новую Switch 2, которая выйдет 5 июня, компания тоже планирует — например, Mario Kart World станет эксклюзивом новой платформы, так что поиграть на старой приставке в эту игру просто не получится.
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