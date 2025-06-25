У Nintendo Switch 2 очень медленный дисплей

С момента выхода Nintendo Switch 2 экран новой консоли неоднократно подвергался критике, но последний анализ от Monitor Unboxed оказался особенно жёстким. Уже известно, что дисплей новинки практически не поддерживает HDR, а также имеет проблемы с переменной частотой обновления, но теперь стало известно, что у него ещё и очень медленное время отклика, что крайне важно для чёткости изображения в движении. Специалисты канала, которые обычно тестируют компьютерные мониторы, провели ручное измерение 20 переходов от серого к серому при частоте 60 Гц (в играх пока не реализована поддержка 120 Гц). Средний результат — 33 миллисекунды, что в несколько раз хуже типичных значений для ПК-мониторов (3–12 мс). И, что особенно удивительно, дисплей Switch 2 оказался примерно на 50% медленнее, чем у оригинальной модели, у которой было 21 мс.

В качестве возможной причины называется отсутствие технологии Overdrive — специального метода ускорения отклика пикселей, который требует повышенного напряжения и, соответственно, может значительно сократить автономность устройства. А для портативной консоли вроде Switch 2, где уже и так увеличился размер дисплея (7,9 дюйма против 6,2), выросло разрешение (1080p против 720p) и яркость (430 нит против 310 нит), энергопотребление — критически важный параметр. Из-за того, что время отклика превышает интервал между кадрами при 60 Гц, экран просто не успевает полностью обновиться, что приводит к шлейфам и размытому изображению при движении.
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