Nintendo пересмотрит пользовательское соглашение Switch 2

С релизом консоли Switch 2 компания Nintendo существенно усилила защиту от несанкционированного использования — теперь компания грозится полной принудительной блокировкой консоли, которую компания может осуществить удалённо, если пользователь нарушил правила использования модели. Это значит, что если пользователь попытается взломать свою Switch 2, Nintendo может сделать устройство полностью неработоспособным, а не просто заблокировать аккаунт. Многие игроки считают такую практику чрезмерной, но у простых пользователей нет реальных рычагов влияния на действия Nintendo. Однако бразильское агентство по защите прав потребителей решило вмешаться от имени владельцев Switch 2 в Бразилии. В своём пресс-релизе организация назвала подобные пункты в пользовательском соглашении злоупотребляющими правами компании.

Речь идёт о фразе в лицензионном соглашении Nintendo, согласно которой пользователь признаёт, что при нарушении правил компания может полностью или частично сделать консоль и/или программное обеспечение непригодными для использования. Организация подчёркивает, что проблема не только в самой возможности блокировки устройств, а в том, что Nintendo может отключать сервисы, за которые потребители уже заплатили, без чёткого объяснения причин. Организация требует от Nintendo пересмотра формулировок в пользовательском соглашении и даёт компании 20 дней на официальный ответ. Nintendo уже заявила, что изучит жалобу и предоставит комментарии в установленный срок.