Nintendo Switch 2 будет поддерживать мышку

На этой неделе стало известно, что Nintendo Switch 2 будет поддерживать подключение USB-мыши — по крайней мере в одной игре. Об этом сообщил продюсер из Koei Tecmo в видео, посвящённом Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition. Это отличная новость, особенно если у вас, как и у многих, начали болеть запястья от одной мысли о необходимости держать Joy-Con 2 вертикально в режиме мыши. Во время демонстрации игрового процесса продюсер компании в какой-то момент просто отложил контроллер в сторону и подключил обычную USB-мышь. На экране появилось системное уведомление о подключении мыши, после чего он продолжил проходить игру, свободно переключаясь между мышью и левым Joy-Con 2. Судя по ролику, всё работает плавно и без сбоев — как и обещанный гибридный режим управления в Metroid Prime 4: Beyond, где можно комбинировать гироскоп и мышь.

Как отмечает VideoGamesChronicle, оригинальная версия Switch тоже имела поддержку мышей и клавиатур, но использовалась она редко. Например, порт Turok от Nightdive позволял подключать мышь и играть с ней — в настройках был соответствующий пункт. Теперь же Nintendo, похоже, решила активно внедрять поддержку мышей. Ранее в этом месяце компания опубликовала видео в приложении Nintendo Today, где показала, что если перевернуть Joy-Con 2 на ребро в режиме мыши, на экране появляется курсор, позволяющий управлять интерфейсом консоли. Решение крайне интересное, особенно для фанатов шутеров, которые хотят больше контроля.