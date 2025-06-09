Microsoft крупно обновит приложение Xbox PC

Что-то странное происходит с приложением Xbox на Windows — за последние несколько дней в Xbox PC стали отображаться игры для консолей Xbox, в том числе те, которые были выпущены ещё для Xbox 360. Хотя установить их на ПК невозможно, они появляются в разделе «Мои игры на ПК», если они есть в вашей библиотеке. Скорее всего, это не просто баг, а часть более масштабных планов Microsoft по сближению экосистем Xbox и Windows. Об этом впервые сообщалось ещё в марте — тогда стало известно, что Microsoft работает с ASUS над проектом Project Kennan — портативным игровым устройством, которое вчера официально представили. Также Microsoft работает над тем, чтобы игры из Steam и Epic Games Store отображались в библиотеке Xbox PC — ранее в этом году просочились макеты интерфейса, где были видны Steam-игры внутри Xbox-приложения.

Источники сообщали, что компания готовит обновление, в котором в Xbox PC будет отображаться всё, что установлено на вашем ПК — независимо от источника. Кроме того, Microsoft стремится объединить «всё лучшее от Xbox и Windows» — особенно в сфере портативных устройств. Это критически важно, поскольку конкуренты, такие как Lenovo, уже начинают предустанавливать SteamOS на свои игровые портативные ПК. С учётом всех этих шагов компания, похоже, приближается к тому моменту, когда Microsoft официально представит новый подход к отображению (и, возможно, запуску) консольных игр на ПК. Вероятно, это позволит компании завладеть большей долей рынка.
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