Nintendo блокирует Switch 2 за Mig-картриджи

Некоторые владельцы Switch 2 столкнулись с серьёзной проблемой — речь про ошибку 2134-4508, которая навсегда блокирует доступ консоли ко всем онлайн-сервисам Nintendo. Это не наказание за слабую игру в Mario Kart, а мера против устройств, использующих Mig-картриджи — специальные флеш-картриджи с поддержкой microSD, на которые можно загружать образы игр. Для запуска игр через Mig требуется загрузить их с сторонних источников или самостоятельно извлечь образы с помощью различного рода инструментов — обычно всё это нарушает политику компании. Nintendo, независимо от того, использует ли владелец такие копии для пиратства или играет в собственноручно сделанные резервные копии, считает подобное нарушением пользовательского соглашения. Создатели Mig пытаются дистанцироваться от пиратства, указывая, что устройство предназначено для резервного копирования и разработки.

В описании они подчёркивают, что для сохранения гарантии во время онлайн-игры пользователь должен применять лично сделанные дампы, но, видимо, это не помогает. Пока что Nintendo не блокирует консоли физически, но последствия всё равно серьёзные, так как без доступа к сети пользоваться этой приставкой почти нереально. С другой стороны, для тех, кто использует Mig, реакция Nintendo не должна быть чем-то неожиданным — компания давно и агрессивно борется с пиратством и эмуляцией своих игр. И учитывая, что Switch 2 стала самой быстро продаваемой консолью в истории, Nintendo явно настроена жёстко.