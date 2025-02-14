Digma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшет

Планшеты сейчас используются не только для развлечения, но и развития детей. Как пример, Digma Kids A10 4G ориентирован на младшую аудиторию и в недорогом ценовом сегменте предлагает сбалансированные характеристики, стильные и полезные аксессуары в комплекте, а также адаптированное для этой возрастной группы программное обеспечение.

Digma Kids A10 4G

Комплектация

Digma Kids A10 4G

Поставляется в коробке из плотного картона с тематическим изображением планшета. Комплект включает планшет, чехол, руководство пользователя, гарантийный талон, стикеры, стилус, USB-кабель, зарядное устройство, спиннер, поп-ит, ремешок.

Digma Kids A10 4G

Внешний вид

Доступно два варианта комплектации в зависимости от вида чехла. Розовый с зайчиком для девочек и коричневого цвета с медвежонком для мальчиков. Чехол заметно преображает внешний вид планшета и дополнительно защищает при случайных падениях.

Digma Kids A10 4G

На обратной стороне корпуса складываемая ножка с помощью нее можно будет разместить его на столе в планшетном положении. У нее есть несколько вариантов угла наклона, выбранное удерживает надежно.

Digma Kids A10 4G

Сам планшет выполнен в типичном формате с закругленными боковыми рамками. Крышка из пластика серебристого цвета. В левом углу блок камеры со светодиодной вспышкой.

Digma Kids A10 4G

На основании выведен стереодинамик. Звук с запасом по громкости и будет достаточен для прослушивания музыки и просмотра мультиков.

Digma Kids A10 4G

На боковой грани кнопка включения, регулятор громкости. Под заглушкой слот для карты памяти и SIM-карты. Разъем USB-C используется для зарядки.

Digma Kids A10 4G

Лицевая сторона Digma Kids A10 4G защищена стеклом, устойчивым к появлению царапин. Ширина рамок 1 сантиметр. На одной из них выведена веб-камера.

Digma Kids A10 4G

С помощью комплектного стилуса можно будет рисовать на экране. Его форма удобна для использования детской рукой.

Экран

Установлен IPS-дисплей с диагональю 10.1 дюйма с разрешением 1280х800 пикселей. Качество экрана хорошее, экран не бликует. Изображение читается под разными углами наклона. Подсветка у него равномерна, комфортно читать, смотреть мультимедиа.

Digma Kids A10 4G

Для экрана доступен базовый набор настроек с корректировкой яркости. Частота обновления 60 Гц. Сенсорный слой на нажатия реагирует корректно.

Платформа

Работает планшет Digma Kids A10 4G на базе процессора Unisoc SC9863A с восемью ядрами с тактовой частотой 1.6 ГГц. Уровня быстродействия достаточно чтобы запускать предустановленные приложения и игры. При этом для сокращения нагрузки используется облегченная версия операционной системы Android 11 Go.

Digma Kids A10 4G

Объем встроенной памяти 32 Гбайт. Можно поставить карту памяти объемом до 128 Гбайт. Доступны 2 Гбайт оперативной памяти. SIM-карта в этом планшете помимо доступа в интернет даст возможность проведения голосовых вызовов с родителями. Также набор модулей включает Wi-Fi и Bluetooth.

Digma Kids A10 4G

Есть веб-камера с разрешением 2 Мп. Ее можно использовать для фотосъемки и видеосвязи.

Аккумулятор

Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 5000 мАч. При высокой яркости экрана работает в среднем 5 часов. Поддерживает зарядку мощностью 18 Вт.

Digma Kids A10 4G

Софт

Интерфейс оболочки у Digma Kids A10 4G адаптирован для эксплуатации детьми. Начиная с оформления и завершая набором установленных программ. При этом как и у взрослых приложений сохраняется возможность самостоятельного выбора приложений для этого можно будет воспользоваться несколькими магазинами приложений.

Digma Kids A10 4G

После предварительной настройки можно будет перейти в детскую оболочку. С иконками больших размеров и сортировкой с выводом только разрешенных приложений.

Digma Kids A10 4G

Включен набор из развивающих игр и приложений. Они удобно рассортированы. С помощью комплектного стилуса можно рисовать в приложении для раскрашивания.

Итоги

Digma Kids A10 4G – доступный детский планшет со стильным и удобным чехлом в комплекте, адаптированным под младшую возрастную группу интерфейсом, полезными аксессуарами в комплекте, LTE с поддержкой голосовых вызовов.
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