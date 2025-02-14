Digma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшет

Планшеты сейчас используются не только для развлечения, но и развития детей. Как пример, Digma Kids A10 4G ориентирован на младшую аудиторию и в недорогом ценовом сегменте предлагает сбалансированные характеристики, стильные и полезные аксессуары в комплекте, а также адаптированное для этой возрастной группы программное обеспечение.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с тематическим изображением планшета. Комплект включает планшет, чехол, руководство пользователя, гарантийный талон, стикеры, стилус, USB-кабель, зарядное устройство, спиннер, поп-ит, ремешок.

Внешний вид

Доступно два варианта комплектации в зависимости от вида чехла. Розовый с зайчиком для девочек и коричневого цвета с медвежонком для мальчиков. Чехол заметно преображает внешний вид планшета и дополнительно защищает при случайных падениях.

На обратной стороне корпуса складываемая ножка с помощью нее можно будет разместить его на столе в планшетном положении. У нее есть несколько вариантов угла наклона, выбранное удерживает надежно.

Сам планшет выполнен в типичном формате с закругленными боковыми рамками. Крышка из пластика серебристого цвета. В левом углу блок камеры со светодиодной вспышкой.

На основании выведен стереодинамик. Звук с запасом по громкости и будет достаточен для прослушивания музыки и просмотра мультиков.

На боковой грани кнопка включения, регулятор громкости. Под заглушкой слот для карты памяти и SIM-карты. Разъем USB-C используется для зарядки.

Лицевая сторона Digma Kids A10 4G защищена стеклом, устойчивым к появлению царапин. Ширина рамок 1 сантиметр. На одной из них выведена веб-камера.

Экран

С помощью комплектного стилуса можно будет рисовать на экране. Его форма удобна для использования детской рукой.Установлен IPS-дисплей с диагональю 10.1 дюйма с разрешением 1280х800 пикселей. Качество экрана хорошее, экран не бликует. Изображение читается под разными углами наклона. Подсветка у него равномерна, комфортно читать, смотреть мультимедиа.

Платформа

Для экрана доступен базовый набор настроек с корректировкой яркости. Частота обновления 60 Гц. Сенсорный слой на нажатия реагирует корректно.Работает планшет Digma Kids A10 4G на базе процессора Unisoc SC9863A с восемью ядрами с тактовой частотой 1.6 ГГц. Уровня быстродействия достаточно чтобы запускать предустановленные приложения и игры. При этом для сокращения нагрузки используется облегченная версия операционной системы Android 11 Go.

Объем встроенной памяти 32 Гбайт. Можно поставить карту памяти объемом до 128 Гбайт. Доступны 2 Гбайт оперативной памяти. SIM-карта в этом планшете помимо доступа в интернет даст возможность проведения голосовых вызовов с родителями. Также набор модулей включает Wi-Fi и Bluetooth.

Аккумулятор

Есть веб-камера с разрешением 2 Мп. Ее можно использовать для фотосъемки и видеосвязи.Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 5000 мАч. При высокой яркости экрана работает в среднем 5 часов. Поддерживает зарядку мощностью 18 Вт.

Софт

Интерфейс оболочки у Digma Kids A10 4G адаптирован для эксплуатации детьми. Начиная с оформления и завершая набором установленных программ. При этом как и у взрослых приложений сохраняется возможность самостоятельного выбора приложений для этого можно будет воспользоваться несколькими магазинами приложений.

После предварительной настройки можно будет перейти в детскую оболочку. С иконками больших размеров и сортировкой с выводом только разрешенных приложений.

Итоги

Включен набор из развивающих игр и приложений. Они удобно рассортированы. С помощью комплектного стилуса можно рисовать в приложении для раскрашивания.Digma Kids A10 4G – доступный детский планшет со стильным и удобным чехлом в комплекте, адаптированным под младшую возрастную группу интерфейсом, полезными аксессуарами в комплекте, LTE с поддержкой голосовых вызовов.