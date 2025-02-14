Digma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшет

Поставляется в коробке из плотного картона с тематическим изображением планшета. Комплект включает планшет, чехол, руководство пользователя, гарантийный талон, стикеры, стилус, USB-кабель, зарядное устройство, спиннер, поп-ит, ремешок.
На обратной стороне корпуса складываемая ножка с помощью нее можно будет разместить его на столе в планшетном положении. У нее есть несколько вариантов угла наклона, выбранное удерживает надежно.
Сам планшет выполнен в типичном формате с закругленными боковыми рамками. Крышка из пластика серебристого цвета. В левом углу блок камеры со светодиодной вспышкой.
На основании выведен стереодинамик. Звук с запасом по громкости и будет достаточен для прослушивания музыки и просмотра мультиков.
На боковой грани кнопка включения, регулятор громкости. Под заглушкой слот для карты памяти и SIM-карты. Разъем USB-C используется для зарядки.
Лицевая сторона Digma Kids A10 4G защищена стеклом, устойчивым к появлению царапин. Ширина рамок 1 сантиметр. На одной из них выведена веб-камера.
С помощью комплектного стилуса можно будет рисовать на экране. Его форма удобна для использования детской рукой.
Для экрана доступен базовый набор настроек с корректировкой яркости. Частота обновления 60 Гц. Сенсорный слой на нажатия реагирует корректно.
Объем встроенной памяти 32 Гбайт. Можно поставить карту памяти объемом до 128 Гбайт. Доступны 2 Гбайт оперативной памяти. SIM-карта в этом планшете помимо доступа в интернет даст возможность проведения голосовых вызовов с родителями. Также набор модулей включает Wi-Fi и Bluetooth.
Есть веб-камера с разрешением 2 Мп. Ее можно использовать для фотосъемки и видеосвязи.
После предварительной настройки можно будет перейти в детскую оболочку. С иконками больших размеров и сортировкой с выводом только разрешенных приложений.
Включен набор из развивающих игр и приложений. Они удобно рассортированы. С помощью комплектного стилуса можно рисовать в приложении для раскрашивания.