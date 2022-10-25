Discord появится на PlayStation 5

На текущий момент можно с уверенностью сказать, что Discord является самой популярной платформой среди геймеров для текстового и голосового общения — это невероятно удобная штука, которая позволяет бесплатно создавать комнаты до 99 человек и говорить, общаться по видео и не только. И в компании Microsoft решили, что стоит интегрировать приложение в свои игровые консоли, так что с недавних пор владельцы Xbox разных поколений могут спокойно общаться голосом через данную платформу и это на самом деле очень понравилось аудитории. Теперь появились слухи, что на PlayStation 5 данное приложение тоже может появиться, хотя, конечно, это займет определённое время, так как нужно интегрировать голосовой чат глубоко в операционную систему приставки.

Дело в том, что приложение умеет умно взаимодействовать с контентом — голоса пользователей можно настраивать по громкости, чтобы ваши собеседники, например, не перекрывали своим голосом звуки в видеоигре, плюс можно включить подавление шума на микрофон, что работает на уровне софта и действительно улучшает качество звучания. Соответственно, пользователь на PlayStation 5 получит довольно удобный и весьма гибкий в плане настроек инструмент для того, чтобы улучшить общение со своей командой в процессе прохождения видеоигр. Отличные новости, особенно для тех, кто хочет играть в кооперативные игры и при этом слышать собеседника. Правда, не совсем понятно, зачем тогда встроенный инструмент голосового чата.