Дисковод PlayStation 5 Slim может перестать работать спустя время

Внешний дисковод, который недавно представили для консоли PlayStation 5 Slim, может стать непригодным к использованию в будущем, когда онлайн-сервисы, используемые для регистрации дисковода, перестанут быть доступными. Это на самом деле огромная проблема, потому что лет через 10 консоль, безусловно, потеряет свою актуальность и серверы, которые работают на эту приставку, будут отключены, а тогда и доступ к дисководу будет утерян. Как сообщает издание Does It Play, сброс консоли до заводских настроек также снимет регистрацию дисковода, что означает, что пользователь должен будет повторно зарегистрировать его онлайн для дальнейшего использования. Впрочем, по неподтверждённым данным, встроенный дисковод также сталкивается с тем же проблемным вопросом, но в его случае решить проблему гораздо проще, потому что компонент припаян к материнской плате.

Это определённо плохая новость для тех, кто планирует пользоваться консолью и спустя лет двадцать, например, поэтому, надеемся, что Sony решит этот вопрос в будущем, учитывая, что PlayStation 5 Slim в конечном итоге заменит оригинальную модель консоли, выпущенную в конце 2020 года. Ведь помимо поддержки внешнего дисковода, новая ревизия консоли имеет некоторые улучшения по сравнению с оригинальными моделями — 1 ТБ памяти, два порта USB Type-C и более компактный корпус. Но из-за проблем с дисководом продажи консоли могут подняться до нужного уровня лишь через достаточно длительное время.
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