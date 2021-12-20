Disney возвращается на YouTube

Disney и YouTube достигли соглашения, согласно которому 17 каналов и контент Disney будут доступны в рамках пакета подписки YouTube TV.

На прошлой неделе каналы были удалены с YouTube, поскольку компаниям не удалось прийти к соглашению, теперь это позади и они останутся в составе пакета. YouTube достигли соглашения с Disney о возврате их контента на YouTube TV, сохранив при этом стоимость в 64,99 доллара США в месяц. Они уже начали восстанавливать доступ к сетям Disney, таким как ESPN и FX, включая их прямой эфир и контент по запросу. Для активных участников, которые еще не получили скидку в размере 15 долларов на свой ежемесячный счет, автоматически получат единовременный кредит на свой следующий счет без каких-либо действий.