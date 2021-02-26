Дизайн Nubia Red Magic 6 официально представлен

Nubia готовится к запуску Red Magic 6 в Китае 4 марта. В преддверии релиза менеджеры компании неоднократно публиковали различные тизеры и рассказывали про игровые особенности устройства. Теперь в сети появилось официальное изображение тыльной стороны устройства, которое выглядит очень привлекательно и необычно. Ни Фэй, президент Nubia Technologies, опубликовал изображение тыльной стороны Nubia Red Magic 6 в социальной сети. На изображении помимо ярких цветов и переливов можно заметить тройную камеру, которая обсуждалась некоторое время назад. Стоит также напомнить, что Nubia недавно стала партнером Tencent Games с целью улучшения возможностей игрового смартфона. Вероятно, благодаря этому смартфон получит различные предустановленные игры и оптимизацию.

Комментарии и отзывы Nubia Red Magic 6
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