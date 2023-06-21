Для ASUS ROG Ally вышла очень интересная док-станция

Компания Syntech официально заявила о совместимости своей недавно выпущенной док-станции «6-в-1» с устройствами ASUS ROG Ally. В компании заявили, что обеспечивая пользователям 6 различных портов для удовлетворения большинства потребностей и предоставляя возможность вывода изображения на 4K монитор или телевизор с частотой 60 Гц, данное решение существенно расширит возможности геймеров, которые предпочитают играть и дома, а не только в пути. Стоит отметить, что данная док-станция Syntech 6-в-1 подходит не только для ASUS ROG Ally, но и для Steam Deck. Важно, что эта док-станция оснащена выходом HDMI 2.0, который позволяет выводить изображение в разрешении 4K при 60 Гц, а также входом для гигабитного Ethernet, 3 портами USB-A 3.0 и портом USB Type-C 3.0 для зарядки на повышенной скорости.

Это позволяет не только расширить возможности подключения портативных игровых консолей, но также упорядочить все провода пользователя в едином пространстве. Теперь пользователь может брать устройство, например, на работу, чтобы выполнять поставленные задачи (запускать видеоигры там, где это нужно), а по прибытию домой владелец может подключить гаджет к большому телевизору или монитору, дабы играть уже на огромной диагонали с высоким разрешением. Конечно, цена в 80 долларов кажется слишком уж высокой для док-станции, но альтернатив на рынке всё равно нет, так что стоит просто решить нужно ли такое устройство — если да, то цена, вероятно, не будет преградой.
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