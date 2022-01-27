Для Nikon Z9 выпустили обновление прошивки версии 1.11

Компания Nikon объявила о выходе обновления прошивки топовой беззеркальной камеры Nikon Z9. Апдейт под номером 1.11 в числе прочего исправляет ошибки с фокусировкой и привносит поддержку объектива NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S.

Напомним, что выпущенная прошлой осенью полнокадровая камера Nikon Z9 оснащается многослойным датчиком CMOS разрешением 45,7 Мп, чипом EXPEED 7, возможностью записывать видео на карту памяти в разрешении 8K UHD при 30 к/с, сенсорным 3,2-дюймовым экраном, продвинутым видоискателем Real-Live View, серийной съёмкой с частотой 120 к/с в разрешении 11 Мп и 30 к/с в 45 Мп, системой стабилизации, защитой от пыли и брызг, поддержкой карт памяти CFexpress Type, разъемами Gigabit Ethernet, USB 3.2 Gen 1 и HDMI, а также автономностью 740 снимков. Цена камеры составляет 5500 долларов.