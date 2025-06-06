Для Nintendo Switch 2 выпустили очень нужный аксессуар

Сегодня компания Belkin официально анонсировала новую коллекцию аксессуаров для недавно вышедшей игровой консоли Nintendo Switch 2. Главной новинкой стала многофункциональный защитный кейс — помимо того, что он предохраняет консоль от повреждений и позволяет удобно разместить игровые картриджи, внутри кейса встроен аккумулятор ёмкостью 10000 мАч. По утверждению Belkin, этого достаточно, чтобы зарядить Switch 2 полностью полтора раза. Хотя сама консоль ещё не прошла независимые тесты, и её реальные показатели автономности пока неизвестны, подобный кейс может существенно увеличить время игры — потенциально даже вдвое, учитывая заявленный диапазон от 2 до 6,5 часов работы.

Кейс уже поступил в продажу по цене 70 долларов и представлен в трёх цветах — угольном, песочном и фисташковом. Внутри предусмотрены отдельные отсеки для зарядных кабелей и других мелочей, а также небольшой потайной карман, в который можно спрятать AirTag — это позволит легче отследить сумку, если она вдруг потеряется. Также компания выпустила кабель USB Type-C мощностью 60 Вт за 20 долларов, сетевое зарядное устройство с двумя USB Type-C портами на 65 Вт за 50 долларов и портативный аккумулятор ёмкостью 20000 мАч с встроенным кабелем USB Type-C, способный полностью зарядить консоль до трёх раз. Довольно интересные решения на самом деле, но и стоимость аксессуаров соответствующая. А ведь сама консоль тоже дорогая, как и игры к ней — физические копии продаются за 80 долларов.
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