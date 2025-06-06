Для Nintendo Switch 2 выпустили очень нужный аксессуар

Кейс уже поступил в продажу по цене 70 долларов и представлен в трёх цветах — угольном, песочном и фисташковом. Внутри предусмотрены отдельные отсеки для зарядных кабелей и других мелочей, а также небольшой потайной карман, в который можно спрятать AirTag — это позволит легче отследить сумку, если она вдруг потеряется. Также компания выпустила кабель USB Type-C мощностью 60 Вт за 20 долларов, сетевое зарядное устройство с двумя USB Type-C портами на 65 Вт за 50 долларов и портативный аккумулятор ёмкостью 20000 мАч с встроенным кабелем USB Type-C, способный полностью зарядить консоль до трёх раз. Довольно интересные решения на самом деле, но и стоимость аксессуаров соответствующая. А ведь сама консоль тоже дорогая, как и игры к ней — физические копии продаются за 80 долларов.