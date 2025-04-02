Для Nintendo Switch 2 выпустили специальную камеру

Сегодня компания Nintendo официально анонсировала специальную камеру для консоли Switch 2, которая позволит пользователям устраивать видеочаты с друзьями по консоли. Аксессуар получил простое название Nintendo Switch 2 Camera — это камера на подставке, предназначенная для установки рядом с игроком. Её стоимость составит 50 долларов, а в продажу она поступит 5 июня, в день выхода Switch 2. Новую камеру можно использовать с GameChat — новой системой голосового и видеочата Nintendo. Для подключения к друзьям в сети достаточно нажать новую кнопку «C». Во время презентации Switch 2 компания показала несколько вариантов использования камеры — лицо пользователя может отображаться поверх игрового экрана или выводиться отдельным видеопотоком.

Камера подключается к дополнительному USB Type-C порту на верхней грани консоли. Её можно использовать в ТВ-режиме, настольном или портативном формате. Широкоугольный объектив регулируется, позволяя захватывать в кадр сразу нескольких человек, а высокочувствительный датчик изображения автоматически настраивает уровень яркости. Также предусмотрена защитная шторка для приватности, закрывающая объектив, когда камера не используется. Некоторые игры вроде обновлённой Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV будут поддерживать камеру, позволяя видеть лица друзей во время игры. В некоторых мини-играх камера будет частью геймплея — например, в заданиях, где нужно разбивать блоки или балансировать.