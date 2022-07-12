Для PlayStation 5 выпустили фирменные SSD от WD

Расширение хранилища для консолей, честно говоря, необходимо, учитывая, насколько большими становятся некоторые игры. Некоторым играм для PlayStation 5 требуется огромное пространство для хранения, иногда даже превышающее необходимые 100 ГБ, например Gran Turismo 7 или полная установка Call of Duty: Black Ops Cold War, занимающая почти 225 ГБ. Sony в прошлом позволяла игрокам добавлять в консоль свои собственные твердотельные накопители M.2, чтобы облегчить решение проблемы. Сегодня Western Digital и Sony выпускают первый официально лицензированный твердотельный накопитель для PlayStation 5 — SN850 NVMe. Этот твердотельный накопитель с различными логотипами PlayStation на самом устройстве предназначен для совместимости с PlayStation 5. Они выпускаются в двух вариантах: 1 ТБ и 2 ТБ.

Эти твердые диски увеличивают эффективную емкость вашей консоли, как и предполагалось, но опять же, с такими большими играми, как вышеперечисленные, насколько эффективным это будет, в конечном итоге, будет зависеть от размеров самих игр. К этим двум твердотельным накопителям также представлены ценники, и версия SN850 емкостью 1 ТБ обойдется вам примерно в 169 долларов, а версия 2 ТБ будет стоить 279 долларов. SN850 для PS5 (очевидно) разработан для PlayStation 5, и в спецификациях продукта указано, что он не предназначен для сетевого хранилища (для краткости NAS) или серверных функций. То есть покупать его для ПК на самом деле не очень разумное решение.
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