Для PlayStation VR выпустят контроллер, отслеживающий движения ступней

2019-04-07, Автор - kinder_ggwp; Продукт - PlayStation VR; [114]
PlayStation VR уступает другим передовым шлемам виртуальной реальности. Из за того что не умеет следить за перемещениями по комнате и ограничивается головой и руками. Расширить возможности PlayStation VR был разработан 3dRudder — специальный контроллер для ног.

Выполнен в форме полусферы, благодаря чему движения получаются интуитивными: вы просто наклоняете ноги в том направлении, в котором хотите пойти. Чем больше угол наклона, тем быстрее перемещение. Также можно идти, бежать или просто остановиться.

Отсутствуют полностью кнопки, есть только датчики давления, отслеживающие движения ваших ног и переводящие их в перемещение в игре. На сегодняшний день есть поддержка только 25 игр, но дальнейшем список совместимости собираются расширять.

Дата релиза PlayStation VR 3dRudder назначено на 17 июня. Цена — 119 евро. У 3dRudder есть версия и для VR на PC. Причём контроллер для компьютеров стоит дешевле (99 евро), доступен уже сейчас и поддерживает более известные игры для виртуальной реальности как: DOOM VFR, Skyrim VR, Fallout 4 VR, Arizona Sunshine и даже предлагает играть в Counter-Strike!

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