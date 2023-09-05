Для Starfield вышел платный мод с DLSS 3

Удивительно, что Starfield ещё не вышла в релиз (на текущий момент игра представлена в формате раннего доступа для тех, кто купил специальное издание), но один из её модов уже вызвал споры в сообществе геймеров. Дело в том, что новый мод добавляет поддержку технологии апскейлинга DLSS 3 от NVIDIA, которую Bethesda не включила в Starfield — вместо этого разработчики решили отдать предпочтение технологии FSR 2 от AMD. Оказалось, что технология DLSS работает гораздо лучше и генерирует больше кадров, чем многие ожидали, но DLSS 2 в этом плане уделывает FSR 2 очень незначительно. А вот функция генерации кадров DLSS 3, которая доступна только в платной версии мода, предоставляет достаточно высокую частоту кадров и делает игру гораздо лучше. Но в бесплатной версии мода поддерживается только DLSS 2.

Попытки взимать плату с пользователей за моды — вопрос достаточно неоднозначный. Всё же компании-разработчики могут оказаться не совсем довольны тем, что кто-то продаёт контент, основанный на их видеоигре. Кроме того, много споров вызвало решение разработчика мода PureDark добавить DRM в мод для Starfield, чтобы предотвратить доступ к нему тех геймеров, которые не заплатили за платную версию. Интересно, как поступит компания Microsoft — она специально не ставила DLSS в клиент игры, чтобы пользователи играли с FSR 2, а теперь платный мод от стороннего разработчика будет зарабатывать на этом деньги, что звучит абсолютно странно. Вероятно, будет суд или блокировка.
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