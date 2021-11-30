Dodge планирует прекратить выпуск Charger и Challenger к 2024 году

Dodge является одним из брендов выпускающий мощные маслкары. У компании есть двухдверный Challenger и четырехдверный Charger. Многие надеялись на обновление данных маслкаров, но это кажется маловероятным. В новом отчете MotorTrend говорится, что Charger и Challenger будут сняты с производства к 2024 году.

В то время как Dodge прекращает выпуск Charger и Challenger, согласно отчету, автопроизводитель планирует переход полностью электрические автомобили в 2024 году. Возможно среди них будет электромобиль маслкар.