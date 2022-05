Dodge представила обновленную версию внедорожника Durango R/T Hemi Orange

Компания Dodge представила обновленную версию внешнего вида своего внедорожника Durango R/T под названием Hemi Orange. Оранжевый цвет Hemi первоначально использовался на блоке двигателей Dodge Performance.

Основные моменты обновления включают оранжевые и бронзовые полосы на капоте, а также темно-серые и оранжевые значки и черные матово-черные задние фонари. Сюда также входят 20-дюймовые диски Black Noise и оранжевая строчка на сиденьях. Dodge предлагает пакет внешнего вида в Hemi Orange Plus и Hemi Orange Tow N Go. Покупатели также получают оранжевые тормозные суппорты Brembo в пакете Tow N Go. Пакет внешнего вида добавляет к цене 1995 долларов и будет доступен этим летом.