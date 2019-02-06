Наслаждайтесь играми на большом экране с помощью док-проектора AAXA S1 Mini Nintendo Switch. Это подключаемое устройство оснащено док-станцией USB-C для Nintendo Switch, позволяющей проецировать до 120 градусов.

Док-проектор AAXA S1 Mini Nintendo Switch оснащен встроенным 180-минутным аккумулятором, поэтому вы можете играть в любое время и в любом месте. Он также заряжает ваш Nintendo Switch, когда он не используется. Миниатюрный док-проектор AAXA S1 Mini Nintendo Switch с собственным разрешением 720p HD оснащен 30000 часовыми светодиодами. А сдвоенные динамики заполняют ваше пространство звуком для полного погружения. Этот ультрапортативный проектор весом всего 500 грамм легко помещается в сумку или рюкзак для игр в любом месте. Просто подключите коммутатор к AAXA S1, чтобы играть в свои любимые игры. Стоимость аксессуара составляет 300 долларов.