Док-станция HyperDrive Gen2 Thunderbolt 3 с поддержкой 8K и 16 портами

Hyper выпустила новую док-станцию Thunderbolt 3 с 16 портами, предназначенную для профессиональных пользователей, которым требуются беспрецедентные возможности подключения и производительность своих устройств.

Из 16 портов док-станция HyperDrive Gen2 Thunderbolt 3 имеет три отверстия USB Type-C. Один из них - порт Thunderbolt 3 со скоростью передачи 40 Гбит/с и мощностью 85 Вт (для зарядки ноутбуков). Другой - порт Thunderbolt 3 с 40 Гбит/с и DisplayPort 1.4. Последнее отверстие USB Type-C обеспечивает скорость передачи данных 10 Гбит/с.

Остальные порты: Type-A 10 Гбит/с (5 В / 900 мА), три порта Type-A 5 Гбит/с (5 В / 900 мА) и один порт Type-A, который поддерживает быструю зарядку 18 Вт QC 3.0. HyperDrive Gen2 Thunderbolt 3 доступен для предварительного заказа за $ 350.

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