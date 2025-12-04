Доля Linux в Steam продолжает бить рекорды

После того, как в октябре доля Linux на Steam наконец превысила отметку в 3%, в ноябрьском опросе Steam «Hardware & Software Survey» доля данной системы снова достигла пика. По итогам прошлого месяца пользователи Linux заняли 3,2% всей аудитории Steam — это по-прежнему ничтожно мало по сравнению с Windows, на которую приходится 94,79%, однако показатель всё же вырос относительно октября и установил новый исторический максимум для Linux на Steam. Ожидаемо самой популярной оказалась собственная сборка Valve — SteamOS, которую использует 26,4% всех пользователей Linux. Следом идут Arch Linux, Linux Mint, CachyOS, Bazzite и Ubuntu, каждая из которых удерживает долю от 5 до 10%.

Bazzite, ориентированная на игры сборка Linux, стала одним из главных фаворитов месяца и заметно прибавила в аудитории — вместе с Debian и вариантом Steam, распространяемым через Flatpak (он отображается отдельно от нативных установок Steam в Linux). Хотя теоретически SteamOS можно попытаться установить на произвольный игровой ПК, именно Bazzite чаще всего рекомендуют как лучшую альтернативу, что и может объяснять её рост. Аналогично Flatpak-версия Steam часто проще в установке, поэтому всплеск интереса может быть связан с притоком новых пользователей Linux. Точно утверждать сложно, но двухмесячный рост доли Linux на Steam может быть связан с окончанием срока поддержки Windows 10, которое наступило 14 октября. Не все захотели переходить на Windows 11, выбрав другую ОС.