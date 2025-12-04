Доля Linux в Steam продолжает бить рекорды

Bazzite, ориентированная на игры сборка Linux, стала одним из главных фаворитов месяца и заметно прибавила в аудитории — вместе с Debian и вариантом Steam, распространяемым через Flatpak (он отображается отдельно от нативных установок Steam в Linux). Хотя теоретически SteamOS можно попытаться установить на произвольный игровой ПК, именно Bazzite чаще всего рекомендуют как лучшую альтернативу, что и может объяснять её рост. Аналогично Flatpak-версия Steam часто проще в установке, поэтому всплеск интереса может быть связан с притоком новых пользователей Linux. Точно утверждать сложно, но двухмесячный рост доли Linux на Steam может быть связан с окончанием срока поддержки Windows 10, которое наступило 14 октября. Не все захотели переходить на Windows 11, выбрав другую ОС.