Доля Linux в Steam продолжает бить рекорды

После того, как в октябре доля Linux на Steam наконец превысила отметку в 3%, в ноябрьском опросе Steam «Hardware & Software Survey» доля данной системы снова достигла пика. По итогам прошлого месяца пользователи Linux заняли 3,2% всей аудитории Steam — это по-прежнему ничтожно мало по сравнению с Windows, на которую приходится 94,79%, однако показатель всё же вырос относительно октября и установил новый исторический максимум для Linux на Steam. Ожидаемо самой популярной оказалась собственная сборка Valve — SteamOS, которую использует 26,4% всех пользователей Linux. Следом идут Arch Linux, Linux Mint, CachyOS, Bazzite и Ubuntu, каждая из которых удерживает долю от 5 до 10%.

Bazzite, ориентированная на игры сборка Linux, стала одним из главных фаворитов месяца и заметно прибавила в аудитории — вместе с Debian и вариантом Steam, распространяемым через Flatpak (он отображается отдельно от нативных установок Steam в Linux). Хотя теоретически SteamOS можно попытаться установить на произвольный игровой ПК, именно Bazzite чаще всего рекомендуют как лучшую альтернативу, что и может объяснять её рост. Аналогично Flatpak-версия Steam часто проще в установке, поэтому всплеск интереса может быть связан с притоком новых пользователей Linux. Точно утверждать сложно, но двухмесячный рост доли Linux на Steam может быть связан с окончанием срока поддержки Windows 10, которое наступило 14 октября. Не все захотели переходить на Windows 11, выбрав другую ОС.
Анонсирована игра Kaiju Cleaner Simulator…
Инди-разработчик One More Time анонсирует Kaiju Cleaner Simulator — безумный кооперативный симулятор для …
В Epic Games не хотят помечать игры, созданные с ИИ…
Использование генеративных ИИ-инструментов в разработке игр уже давно вызывает серьёзные споры в индустри…
Microsoft Flight Simulator 2024 выйдет на PS5…
Microsoft готовит к выходу ещё одну крупную игру для PlayStation 5 — уже 8 декабря на консоли Sony выйдет…
Grand Theft Auto VI перенесли на конец 2026 года…
Rockstar Games снова перенесла выход Grand Theft Auto VI — теперь игра выйдет 19 ноября 2026 года. «Мы по…
Вышли системные требования для Battlefield 6…
За два дня до официального запуска Battlefield 6 разработчики довольно ожидаемого шутера опубликовали пол…
Electronic Arts не будет увольнять сотрудников в ближайшем б…
Вчера издание Insider Gaming сообщило, что сотрудники студии BioWare, которая принадлежит Electronic Arts…
Ubisoft представила генеративный ИИ для игр…
Вчера компания Ubisoft официально представила Teammates — игровой опыт, работающий на базе генеративного …
Геймеры недовольны оптимизацией Borderlands 4…
Хотя Borderlands 4 оставляет желать лучшего в плане оптимизации, при правильных настройках можно добиться…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor