Стало доступно дополнение Sudden Strike 5 — «France – Road to Liberation»

Издатели Kalypso Media и студия Kite Games рады сообщить о релизе нового дополнения для игры Sudden Strike 5 — «France – Road to Liberation». Игрокам предстоит погрузиться в шестимиссионную кампанию, сюжет которой основан на реальных событиях операции «Драгун», проходившей в августе 1944 года. Союзным войскам предстоит выполнить сложную задачу: сначала осуществить высадку на Камель-Бич, затем освободить стратегически важный город Тулон и, наконец, взять под контроль ключевую высоту 300, чтобы отрезать немецким силам пути к отступлению. В свою очередь, войска «оси» столкнутся с необходимостью организовать безопасную эвакуацию своих подразделений, одновременно пытаясь удержать оборону на важных позициях под шквальным огнем противника. Новый контент уже доступен для игроков на PC, а также на консолях Xbox Series X|S, PlayStation 5 и Xbox One. Дополнение вводит в игру нового командующего – Жана де Латтр де Тассиньи, чьи боевые стратегии отличаются высокой скоростью и маневренностью. Помимо этого, игрокам станут доступны две новые карты доктрин: «Мобилизация маки» и «Подготовка экипажей техники», что значительно расширит тактические горизонты. На поле боя появятся новые юниты и техника, призванные усилить боевые возможности. Среди них — эсминец USS Edison, немецкая наземная мина SdKfz 302 Goliath, французская пехота и амфибийные машины.