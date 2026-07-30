Стало доступно дополнение Sudden Strike 5 — «France – Road to Liberation»

Издатели Kalypso Media и студия Kite Games рады сообщить о релизе нового дополнения для игры Sudden Strike 5 — «France – Road to Liberation». Игрокам предстоит погрузиться в шестимиссионную кампанию, сюжет которой основан на реальных событиях операции «Драгун», проходившей в августе 1944 года. Союзным войскам предстоит выполнить сложную задачу: сначала осуществить высадку на Камель-Бич, затем освободить стратегически важный город Тулон и, наконец, взять под контроль ключевую высоту 300, чтобы отрезать немецким силам пути к отступлению. В свою очередь, войска «оси» столкнутся с необходимостью организовать безопасную эвакуацию своих подразделений, одновременно пытаясь удержать оборону на важных позициях под шквальным огнем противника. Новый контент уже доступен для игроков на PC, а также на консолях Xbox Series X|S, PlayStation 5 и Xbox One. Дополнение вводит в игру нового командующего – Жана де Латтр де Тассиньи, чьи боевые стратегии отличаются высокой скоростью и маневренностью. Помимо этого, игрокам станут доступны две новые карты доктрин: «Мобилизация маки» и «Подготовка экипажей техники», что значительно расширит тактические горизонты. На поле боя появятся новые юниты и техника, призванные усилить боевые возможности. Среди них — эсминец USS Edison, немецкая наземная мина SdKfz 302 Goliath, французская пехота и амфибийные машины.

  • Sudden Strike 5: France – Road to Liberation предлагает шесть новых миссий, по три за каждую из сторон, вдохновленных операцией «Драгун». Действие разворачивается в знаковых исторических местах.
  • В кампаниях за союзников вы пройдете путь от высадки на пляже Камель-Бич до освобождения Тулона и захвата высоты 300, преграждая немцам пути отступления. В миссиях за силы «оси» ваша задача — удерживать позиции, обеспечивая эвакуацию оставшихся сил.
  • Расширенные тактические возможности и новый командир — Жан де Латтра де Тассиньи. Его стиль ведения боя основан на скорости и мобильности. Также добавлены две новые карты доктрин: «Мобилизация маки» и «Подготовка экипажей техники», а также улучшения для каждой из них.
  • Шесть новых юнитов и типов войск, помимо тех, что уже доступны в основной игре. Среди них — эсминец союзников USS Edison, немецкая наземная гусеничная самоходная мина SdKfz 302 Goliath, французская пехота и новая техника, включая амфибийные машины.
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