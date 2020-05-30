Достигнут рекорд скорости интернета 44,2 терабит в секунду

Австралийские ученые смогли достичь рекорда скорости передачи данных в 44,2 терабита в секунду. Как утверждается, на такой скорости можно скачать 1000 фильмов высокого качество за доли секунды. Передатчик нового повеления был встроен в оптоволоконный кабель длиной 75 км.

Результат был достигнут командой из университетов Монаш, Суинберн и RMIT с помощью стандартного оптоволоконного кабеля. Они разработали технологию микро-гребень, которая предлагает более эффективный и компактный способ передачи данных.

Свет, направляемый в микро-гребень, зацикливается вокруг кольца, создавая 80 лучей на различных длинах волн инфракрасного излучения. Каждый луч несет поток данных. Новая технология может быть использована для автомобилей с дистанционным управлением, также в медицинской и образовательной сфере.