Достигнут рекорд скорости интернета 44,2 терабит в секунду

Результат был достигнут командой из университетов Монаш, Суинберн и RMIT с помощью стандартного оптоволоконного кабеля. Они разработали технологию микро-гребень, которая предлагает более эффективный и компактный способ передачи данных.
Свет, направляемый в микро-гребень, зацикливается вокруг кольца, создавая 80 лучей на различных длинах волн инфракрасного излучения. Каждый луч несет поток данных. Новая технология может быть использована для автомобилей с дистанционным управлением, также в медицинской и образовательной сфере.