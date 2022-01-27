Доступен программный пакет NVIDIA AI Enterprise 1.1

NVIDIA выпустила последнюю версию своего программного пакета AI Enterprise под номером 1.1 , обеспечивающую производственную поддержку VMware vSphere с Tanzu и валидацию программного обеспечения Domino Data Lab Enterprise MLOps. А также расширение спектра систем, сертифицированных NVIDIA, и торговых партнеров для обслуживания отраслей по всему миру.

Последний выпуск NVIDIA AI Enterprise 1.1 был оптимизирован и сертифицирован NVIDIA и включает производственную поддержку контейнерного ИИ с программным обеспечением NVIDIA на VMware vSphere с Tanzu, хотя ранее он был доступен только в качестве пробной версии для тестирования во время разработки. Последняя версия теперь позволяет предприятиям запускать ускоренные рабочие нагрузки ИИ в vSphere, работая как в контейнерах Kubernetes, так и на виртуальных машинах. Эта новая интеграция позволяет большему количеству компаний экономически эффективно масштабировать науку о данных за счет ускорения исследований, разработки моделей и развертывания моделей на основных ускоренных серверах.
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