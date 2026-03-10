Dreame G12 самый тонкий пылесос для сухой и влажной уборки

Представили новый пылесос Dreame G12, способный выполнять как сухую, так и влажную уборку. Главным достоинством устройства стал его ультратонкий корпус толщиной всего 9,85 см, который способен раскладываться на 180 градусов. Это позволяет пылесосу полностью прилегать к полу, обеспечивая эффективную очистку труднодоступных зон, таких как пространство под кроватями, диванами или шкафами.

Согласно данным ведущих ритейлеров бытовой техники, за последние годы устойчиво растет спрос на компактные и многофункциональные устройства для уборки. Покупатели все чаще отдают предпочтение технике, которая помогает экономить место, облегчает ежедневную уборку и обеспечивает чистоту в уголках, к которым сложно добраться. В обыденной жизни загрязнения накапливаются постепенно: это пыль, крошки, следы обуви или случайно пролитые жидкости на кухне. Однако самыми сложными местами для очищения остаются участки под низкой мебелью. Они часто недоступны для стандартных вертикальных пылесосов из-за их громоздкой конструкции и ограниченной высоты корпуса, которые не позволяют эффективно справляться с такими задачами.