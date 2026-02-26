Обзор и тесты Dreame F20. Выбор робот-пылесоса в доступном сегменте

У нас была возможность детально изучить особенности работы и протестировать представленный сегодня робот-пылесос Dreame F20 с мощностью всасывания 18 000 Па (эта модель есть в другой конфигурации — 20 000 Па) Эта модель представлена в доступном ценовом сегменте, при этом высокая мощность всасывания, характерная для дорогих моделях, обеспечивает эффективный сбор мусора на твердых покрытиях и глубокую очистку ковров. Оснащен датчиком автоматического обнаружения полового покрытия, поддерживает влажную уборку, используется двойная анти-спутывающая система с щеткой V-образной формы и встроенным гребнем с мелкими, голосовое управление с поддержкой Алисы и Маруси.

Комплектация

Упаковка с полиграфией. Есть пластиковая ручка, упрощающая транспортировку. На гранях коробки подробно описаны особенности исполнения и список поддерживаемых технологий.

Комплект включает съемный блок для проведения влажной уборки, зарядную станцию, адаптер питания, руководство по быстрому запуску, гарантийный талон.

Внешний вид

Представлен в белом и черном вариантах исполнения. По нашему опыту, белый практичнее, он лучше скрывает возможные царапин и пыль. У него традиционная форма с небольшой высотой, обеспечивающей хорошую проходимость в труднодоступных участках.

Робот-пылесос использует продвинутую систему навигации с построением виртуальной карты, выявлением крупных препятствий на полу, а также расстоянию до стен. На верхней грани выступающая башенка с лидаром, ИК-датчик в бампере с мягким подвесом.

Дополнен этот набор датчиком определения коврового покрытия на основания и датчиками определения свесов, предотвращающих падение с лестницы. Основание выполнено из износоустойчивого пластика черного цвета.

По центру вращающийся V-образный валик с рядами искусственного вора и ламелями, есть гребень, срезающий волосы и нитки. За перемещение отвечают два колеса с «зубастыми» покрышками, размещенными на амортизаторах. Хорошая проходимость на разных типах полового покрытия. С одной из сторон устанавливается щетка с удлиненными концами, за счет этого Dreame F20 лучше убирает мусор в углах.

На основание можно установить блок для проведения влажной уборки. Фиксируется в двух пазах, на нем салфетка из микрофибры.

Контейнер для сбора сухих загрязнений совмещен с баком для воды, используемой для влажной уборки. Емкость для воды объемом 270 мл, емкость контейнера для сухих загрязнений 400 мл.

Опустошается от собранных загрязнений открытием крышки. На ее внутренней стороне выпускная решетка с фильтром грубой очистки и HEPA-фильтром. При уборке задерживает мельчайшие частицы пыли.

Софт

Несмотря на то что робот-пылесос можно сразу после распаковки запустить для проведения уборки, рекомендуется провести предварительное добавление в приложение. Соединение с локальной сетью в доме с помощью Wi-Fi. Процесс добавления проходит быстро. Приложение с полной русской локализацией. После соединения было предложено обновить прошивку до актуальной версии.

Во время уборки Dreame F20 составляет виртуальную карту помещения, отмечает комнаты и крупные объекты на полу. После завершения можно зонировать, отмечать зоны которые будет избегать. Также с карты можно запустить уборку только в выбранном участке.

Задать последовательность прохождения комнат. Несколько режимов уборки: сухая, влажная, сухая и влажная. Мощность всасывания: тихий, стандартный, турбо, максимум+. Тип маршрута: быстрый, стандартный и тщательный. Просмотр событий с историями уборки, планирование уборки с расписанием, настройки для ковров и чистки пола, просмотр ресурса расходников.

Голосовое управление

Добавление в фирменное приложение в дальнейшем позволяет интегрировать в систему умного дома с голосовыми ассистентами. Робот-пылесосы этого бренда поддерживают Алису от Яндекса, Марусю и умный дом Сбер. После синхронизации будет предложено присвоить устройству имя для дальнейшего обращения через ассистента и комнату.

Тесты

Удобно в одном приложении будут собраны разные компоненты умного дома в общей инфраструктуре. Запуск уборки по событиям или голосом.Dreame F20 эксплуатировался в течение нескольких недель в частном доме в качестве основного робот-пылесоса. С помощью приложения установили время для проведения уборки в обеденное время, запускалась во время нахождения детей в школе и взрослых на работе. Во время уборки в стандартном режиме проходит площадь комнаты змейкой и вдоль стен. Не ударялся о препятствия в виде мебели, горшков с цветами. Отмечу хорошую проходимость, преодолевает пороги и ковры высотой до 20 мм.

При заезде на ковер корректно определяет его и поднимает мощность для того чтобы собирать пыль и крупные загрязнения. Подходит для ковров с малым ворсом и ковролин. Также в приложении можно отметить ковры которые нужно избегать при уборке. Также определение ковров дает преимущество во влажной уборке во время заезда на них подача воды на салфетку из микрофибры прекращается.

Качество уборки высокое не оставлял на полу волосы, пыль и сухие загрязнения. Волосы и нитки на валик не наматывал. Хорошо убирает вдоль стен. Для влажной уборки можно регулировать объем подаваемой на салфетку жидкости при помощи помпы. В максимальном – 6.5 мл на квадратный метр, это повысит качество влажной уборки сухих пятен на полу. После уборки очищаем содержимое контейнера и по необходимости ополаскиваем и сушим салфетку из микрофибры.

В тихом и стандартном режиме мощности шум умеренный. Заряда встроенного аккумулятора хватало на уборку трех комнат и кухню с последующим корректным возвратом на зарядную станцию для проведения уборки.

Итоги

Dreame F20 станет отличным выбором при поиске робот-пылесоса в доступном ценовом сегменте. Аккуратное внешнее исполнение, продвинутая навигация с построением виртуальной карты, интеграция с голосовыми ассистентами, планирование уборки, режимы влажной и сухой уборок, автоматическое определение ковров, улучшенная конструкция валика и удлинённые кисточки на боковой щетке, многоступенчатая выпускная