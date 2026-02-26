Обзор и тесты Dreame F20. Выбор робот-пылесоса в доступном сегменте

Комплект включает съемный блок для проведения влажной уборки, зарядную станцию, адаптер питания, руководство по быстрому запуску, гарантийный талон.
Робот-пылесос использует продвинутую систему навигации с построением виртуальной карты, выявлением крупных препятствий на полу, а также расстоянию до стен. На верхней грани выступающая башенка с лидаром, ИК-датчик в бампере с мягким подвесом.
Дополнен этот набор датчиком определения коврового покрытия на основания и датчиками определения свесов, предотвращающих падение с лестницы. Основание выполнено из износоустойчивого пластика черного цвета.
По центру вращающийся V-образный валик с рядами искусственного вора и ламелями, есть гребень, срезающий волосы и нитки. За перемещение отвечают два колеса с «зубастыми» покрышками, размещенными на амортизаторах. Хорошая проходимость на разных типах полового покрытия. С одной из сторон устанавливается щетка с удлиненными концами, за счет этого Dreame F20 лучше убирает мусор в углах.
На основание можно установить блок для проведения влажной уборки. Фиксируется в двух пазах, на нем салфетка из микрофибры.
Контейнер для сбора сухих загрязнений совмещен с баком для воды, используемой для влажной уборки. Емкость для воды объемом 270 мл, емкость контейнера для сухих загрязнений 400 мл.
Опустошается от собранных загрязнений открытием крышки. На ее внутренней стороне выпускная решетка с фильтром грубой очистки и HEPA-фильтром. При уборке задерживает мельчайшие частицы пыли.
Во время уборки Dreame F20 составляет виртуальную карту помещения, отмечает комнаты и крупные объекты на полу. После завершения можно зонировать, отмечать зоны которые будет избегать. Также с карты можно запустить уборку только в выбранном участке.
Задать последовательность прохождения комнат. Несколько режимов уборки: сухая, влажная, сухая и влажная. Мощность всасывания: тихий, стандартный, турбо, максимум+. Тип маршрута: быстрый, стандартный и тщательный. Просмотр событий с историями уборки, планирование уборки с расписанием, настройки для ковров и чистки пола, просмотр ресурса расходников.
Удобно в одном приложении будут собраны разные компоненты умного дома в общей инфраструктуре. Запуск уборки по событиям или голосом.
При заезде на ковер корректно определяет его и поднимает мощность для того чтобы собирать пыль и крупные загрязнения. Подходит для ковров с малым ворсом и ковролин. Также в приложении можно отметить ковры которые нужно избегать при уборке. Также определение ковров дает преимущество во влажной уборке во время заезда на них подача воды на салфетку из микрофибры прекращается.
Качество уборки высокое не оставлял на полу волосы, пыль и сухие загрязнения. Волосы и нитки на валик не наматывал. Хорошо убирает вдоль стен. Для влажной уборки можно регулировать объем подаваемой на салфетку жидкости при помощи помпы. В максимальном – 6.5 мл на квадратный метр, это повысит качество влажной уборки сухих пятен на полу. После уборки очищаем содержимое контейнера и по необходимости ополаскиваем и сушим салфетку из микрофибры.
В тихом и стандартном режиме мощности шум умеренный. Заряда встроенного аккумулятора хватало на уборку трех комнат и кухню с последующим корректным возвратом на зарядную станцию для проведения уборки.