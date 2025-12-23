Робот-пылесос Dreame D30 Ultra с интеллектуальной док-станцией

В основе Dreame D30 Ultra – новый бесщёточный двигатель 6-го поколения TurboForce, обеспечивающий до 25 000 Па с помощью технологии VORMAX. Он позволяет устройству эффективно удалять не только пыль и шерсть, но и крупный мусор, как с твердых полов, так и с ковровых покрытий. Вместо традиционной щётки с ворсом используется цельный силиконовый ролик со спиралевидными ребрами. Такая конструкция минимизирует наматывание волос и шерсти, не требует частой очистки и одинаково эффективно работает как на гладком напольном покрытии, так и на ворсистых коврах.

Дополнительная щётка TriCut Brush 2.0 оснащена тремя встроенными безопасными ножами, которые в реальном времени перерезают волокна, намотанные на валик, и направляют их прямо в пылесборник.