Представлены робот-пылесосы eufy Omni E28 и eufy Omni E2

Anker Innovations официально выходит на российский рынок, представив две флагманские модели роботов-пылесосов: eufy Omni E28 и eufy Omni E25. Главной особенностью этих устройств является передовая технология HydroJet, обеспечивающая профессиональный уровень глубокой влажной уборки без необходимости ручного вмешательства. Эта система выполняет очистку пола, одновременно промывая швабру проточной водой, что позволяет каждой точке поверхности быть обработанной исключительно чистой шваброй. Модель eufy Omni E28 оснащена эксклюзивной системой HydroJet с вращающимся роликом со скоростью 180 оборотов в минуту, всасывающим давлением 15 Н и длинным валиком длиной 288 мм. Такое сочетание обеспечивает тщательную очистку любых покрытий без разводов.

Ещё одной уникальной функцией E28 является портативный пылесос FlexiOne. Этот съёмный аккумуляторный модуль можно использовать для точечной уборки мебели, ковров, автомобильных салонов и других поверхностей. Система турбо-глубокого всасывания мощностью 20 000 Па позволяет справляться даже с самыми сложными загрязнениями, включая волосы и крупные частицы мусора. Модель eufy Omni E25 также внедряет технологию HydroJet, работающую с давлением 10 Н и частотой 220 оборотов в минуту. Такой же удлинённый валик — 288 мм — сохраняет швабру чистой прямо в процессе работы, предоставляя гарантированно высокое качество уборки в каждом уголке помещения. Благодаря мощности всасывания в 20 000 Па, система турбо-глубокой очистки эффективно удаляет не только мелкую пыль и шерсть животных, но и крупные частицы мусора.

Щётка с антизапутывающимся механизмом DuoSpiral автоматически устраняет намотавшиеся волосы, предотвращая засоры и сохраняя оптимальную производительность устройства. Боковая щётка CornerRover обеспечивает доступ к углам и участкам вдоль плинтусов, справляясь с задачами там, куда затруднён доступ обычных пылесосов. Многофункциональная станция обслуживания All-in-One Station предоставляет автоматическую выгрузку мусора, мойку и сушку швабры, заполнение резервуара для воды, дозирование моющего средства и поддержку портативного устройства для точечной уборки.

Подобно старшей модели, eufy Omni E25 способен работать до 68 дней практически без участия пользователя. Устройство оснащено интеллектуальными функциями, такими как распознавание более 200 типов объектов и преодоление препятствий высотой до 20 мм, что делает процесс уборки полностью автономным. Роботы-пылесосы Anker eufy сочетают в себе передовые мировые технологии и практичность. Компании удалось объединить инновационные решения в области уборки, искусственный интеллект для анализа объектов и ситуаций — всё это ради создания максимального комфорта для пользователя.