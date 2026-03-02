Обзор Anker Eufy Omni E25. Робот-пылесос со шваброй и станцией очистки

Помимо него также был представлен старший Anker Eufy Omni E28 с портативной системой глубокой очистки Flexi One Portable Deep Cleaner. У него есть отсоединяемый от док-станции блок, позволяющий справится с пятнами на ковре, диване или в салоне автомобиля. В нем чистящее средство и вода распыляются на ткань через щетку, а загрязненная вода всасывается.
Габаритная коробка с изображением робот-пылесоса и док-станции. На обратной подробные данные по техническим характеристикам. Комплект помимо основных элементов включает средство для мытья полов, питающий кабель, руководство пользователя и питающий кабель.
Поставляется самоочищающейся док-станции в собранном виде, достаточно будет разместить на полу и подключить питающий кабель, разъем под который немного утоплен и позволяет установить вплотную к стене. На ней будет проходить очистка и зарядка во время парковки.
Выполнена из пластика черного цвета с матовым покрытием. Внешний вид у нее высокотехнологичный, хорошо смотрится в интерьере. При этом габариты достаточно компактные и найти место под размещение не составит проблем.
Слева два съемных контейнера из тонированного пластика, позволяющего контролировать объем оставшейся жидкости. В основании кольцевая подсветка, создающая в ночное время интересный эффект.
Один под чистую и второй под собираемую загрязненную. Для удобного извлечения есть ручка в верхней части. Справа контейнер в котором с завода предустановлен мешок для сбора сухих загрязнений.
Есть емкость в которую заливается специальное моющее средство. Емкость ее 600 мл, подаваться в нужной пропорции будет автоматически во время проведения влажной уборки. В нижней части на док-станции зона для парковки.
Робот-пылесос Anker Eufy Omni E25 также внешне и по форме выделяется на фоне привычных «шайб». Он ближе к квадрату с закругленными боковыми гранями, так он будет лучше доставать до углов и проезжать вдоль стен, мебели.
Используется сочетание матового и полупрозрачного пластика. Практично, следы пальцев и пыль легко удаляются с корпуса. Качество сборки высокое.
Верхняя крышка съемная, через нее видно часть технологических элементов и это придает пылесосу загадочности. Под ней контейнер для сбора сухих загрязнений.
Имеется блок лидара, выступающий над поверхностью крышки. Перед ним две механические кнопки, используемые для запуска и остановки уборки, отправки на док-станцию.
На лицевой стороне мягкий бампер и по его центру блок AI.See с инфракрасным датчиком и камерой, определяющих типы препятствий по пути движения и точному расстоянию до них.
С обратной стороны контактные датчики, через них проходит зарядка во время нахождения на док-станции. Выпускные отверстия для проведения чистки содержимого контейнера, подачи чистой воды и забора загрязненной.
При этом контейнер у Anker Eufy Omni E25 можно очистить вручную. Он съемный, выполнен из прозрачного пластика, емкость 180 мл. На нем используется многоступенчатая выпускная фильтрация с грубой очисткой и HEPA.
С тыльной части съемная емкость для жидкости. Здесь есть фильтр грубой очистки. Можно и нужно обслуживать.
Основание из износоустойчивого пластика черного цвета. По краям две вращающихся щетки с тремя кисточками. Волокна удлиненные, хорошо достают в зоны в углах.
Валик с рядами из искусственного ворса и ламелей разделен на две части. Наличие расстояние по центру решает проблему наматывания волос и ниток. Качественным отличием ее от большинства моделей с влажной уборки стало использование вращающегося валика в тыльной части. При проведении уборки она вращается и создает давление, удаляя въевшиеся загрязнения, саму влажную уборку рассмотрим позже.
За перемещение отвечают два колеса с зубчатой резиной, демонстрирующей хорошую проходимость на разных типах полового покрытия. Колеса на амортизаторах, умеет преодолевать пороги до 20-22 мм. По периметру распределены датчики определения высоты.
Во время уборки Anker Eufy Omni E25 создает виртуальную карту помещения. Стартовый набор включает: тип уборки по зонам (полная, комната и только зона), интенсивность (стандартно и глубоко), уровень воды (низкий, средний и высокий), разную силу всасывания.
Наглядная карта, которую можно редактировать. Задать зоны для точечной уборки и те которые нужно избегать. Задать названия для комнат и выставить свои настройки по ним.
Просмотр ресурса по расходникам (боковая щетка, вращающаяся щетка, датчики, поддон для мусора, фильтр, резервуар грязной воды). На станции можно запускать высушивание щетки, ее мойку и очистку от пыли. Посмотреть журнал уборок. Задать расписание. Поддерживается Boost IQ с автоматическим повышением мощности при обнаружении ковров. Для коврового покрытия также можно задать необходимость проведения влажной уборки.
Для начала рассмотрим особенности влажной уборки у Anker Eufy Omni E25. Здесь у нее качественное отличие, обеспечивающего высокую эффективность очистки плитки, ламината, паркета, линолеума. Жидкость из док-станции с моющим средством забирает автоматически. Далее во время уборки в зависимости от выбранных настроек подает воду на вращающийся валик с микрофиброй. При вращении убирает пятна и загрязнения с пола, во время движения не оставляет за собой пролитой жидкости. Камера и ИИ-алгоритм определяет пятная на полу и проходит их интенсивнее.
После завершения возвращается на док-станцию. На ней проходит очистка емкости от загрязненной воды. Мойка и сушка валика. Как показала практика длительной эксплуатации, со временем не издает запах. Но нужно будет вручную интервально чистить лоток в док-станции, в ней собираются мелкие загрязнения.
Камера также определяет типы объектов на полу. Разбросанные носки, зарядки для телефонов, экскременты кошек и собак. Эти препятствия обходит и отмечает. Качество навигации высокое, проходит всю площадь комнат, не ударяется о стены и мебель. За счет невысокого профиля без проблем проезжает вдоль стен и под кроватью.
Мощность всасывания у робот-пылесоса высокая. Собирает загрязнения не только с пола, но и ковров с невысоким ворсом и ковролина. Собранные загрязнения на док-станции автоматически очищает в мешок. Минимальное внимание со стороны владельца. Емкость аккумулятора у робот-пылесоса составляет 5200 мАч. Заряда с запасом хватало на уборку 3-комнатной квартиры.