Обзор Anker Eufy Omni E25. Робот-пылесос со шваброй и станцией очистки

С Anker Innovations мы уже знакомились ранее на примере портативной акустики, беспроводных наушников и аксессуаров, но ими линейка предлагаемых устройств не ограничена. Не так давно они официально в России анонсировали робот-пылесос Anker Eufy Omni E25 с мощностью всасывания до 20 000 Па и самоочищающейся док-станцией. Оснащен он системой HydroJet с роликовой шваброй, вращающейся 180 раз в минуту и создающей давление 15 H, рычагом CornerRover для очистки углов, подъемником для швабры, предотвращающим намокание ковра.

Комплектация

Помимо него также был представлен старший Anker Eufy Omni E28 с портативной системой глубокой очистки Flexi One Portable Deep Cleaner. У него есть отсоединяемый от док-станции блок, позволяющий справится с пятнами на ковре, диване или в салоне автомобиля. В нем чистящее средство и вода распыляются на ткань через щетку, а загрязненная вода всасывается.

Габаритная коробка с изображением робот-пылесоса и док-станции. На обратной подробные данные по техническим характеристикам. Комплект помимо основных элементов включает средство для мытья полов, питающий кабель, руководство пользователя и питающий кабель.

Внешний вид

Поставляется самоочищающейся док-станции в собранном виде, достаточно будет разместить на полу и подключить питающий кабель, разъем под который немного утоплен и позволяет установить вплотную к стене. На ней будет проходить очистка и зарядка во время парковки.

Выполнена из пластика черного цвета с матовым покрытием. Внешний вид у нее высокотехнологичный, хорошо смотрится в интерьере. При этом габариты достаточно компактные и найти место под размещение не составит проблем.

Слева два съемных контейнера из тонированного пластика, позволяющего контролировать объем оставшейся жидкости. В основании кольцевая подсветка, создающая в ночное время интересный эффект.

Один под чистую и второй под собираемую загрязненную. Для удобного извлечения есть ручка в верхней части. Справа контейнер в котором с завода предустановлен мешок для сбора сухих загрязнений.

Есть емкость в которую заливается специальное моющее средство. Емкость ее 600 мл, подаваться в нужной пропорции будет автоматически во время проведения влажной уборки. В нижней части на док-станции зона для парковки.

Робот-пылесос Anker Eufy Omni E25 также внешне и по форме выделяется на фоне привычных «шайб». Он ближе к квадрату с закругленными боковыми гранями, так он будет лучше доставать до углов и проезжать вдоль стен, мебели.

Используется сочетание матового и полупрозрачного пластика. Практично, следы пальцев и пыль легко удаляются с корпуса. Качество сборки высокое.

Верхняя крышка съемная, через нее видно часть технологических элементов и это придает пылесосу загадочности. Под ней контейнер для сбора сухих загрязнений.

Имеется блок лидара, выступающий над поверхностью крышки. Перед ним две механические кнопки, используемые для запуска и остановки уборки, отправки на док-станцию.

На лицевой стороне мягкий бампер и по его центру блок AI.See с инфракрасным датчиком и камерой, определяющих типы препятствий по пути движения и точному расстоянию до них.

С обратной стороны контактные датчики, через них проходит зарядка во время нахождения на док-станции. Выпускные отверстия для проведения чистки содержимого контейнера, подачи чистой воды и забора загрязненной.

При этом контейнер у Anker Eufy Omni E25 можно очистить вручную. Он съемный, выполнен из прозрачного пластика, емкость 180 мл. На нем используется многоступенчатая выпускная фильтрация с грубой очисткой и HEPA.

С тыльной части съемная емкость для жидкости. Здесь есть фильтр грубой очистки. Можно и нужно обслуживать.

Основание из износоустойчивого пластика черного цвета. По краям две вращающихся щетки с тремя кисточками. Волокна удлиненные, хорошо достают в зоны в углах.

Валик с рядами из искусственного ворса и ламелей разделен на две части. Наличие расстояние по центру решает проблему наматывания волос и ниток. Качественным отличием ее от большинства моделей с влажной уборки стало использование вращающегося валика в тыльной части. При проведении уборки она вращается и создает давление, удаляя въевшиеся загрязнения, саму влажную уборку рассмотрим позже.

За перемещение отвечают два колеса с зубчатой резиной, демонстрирующей хорошую проходимость на разных типах полового покрытия. Колеса на амортизаторах, умеет преодолевать пороги до 20-22 мм. По периметру распределены датчики определения высоты.

Софт

Перед проведением первой уборки необходимо будет провести предварительную настройку через приложение. Фирменное приложение Eufy на русском языке, при сопряжении предложило обновить версию программного обеспечения. Основные возможности, включая ИИ-технологии продемонстрирует в виде наглядных подсказок.

Во время уборки Anker Eufy Omni E25 создает виртуальную карту помещения. Стартовый набор включает: тип уборки по зонам (полная, комната и только зона), интенсивность (стандартно и глубоко), уровень воды (низкий, средний и высокий), разную силу всасывания.

Наглядная карта, которую можно редактировать. Задать зоны для точечной уборки и те которые нужно избегать. Задать названия для комнат и выставить свои настройки по ним.

Тесты

Просмотр ресурса по расходникам (боковая щетка, вращающаяся щетка, датчики, поддон для мусора, фильтр, резервуар грязной воды). На станции можно запускать высушивание щетки, ее мойку и очистку от пыли. Посмотреть журнал уборок. Задать расписание. Поддерживается Boost IQ с автоматическим повышением мощности при обнаружении ковров. Для коврового покрытия также можно задать необходимость проведения влажной уборки.

Для начала рассмотрим особенности влажной уборки у Anker Eufy Omni E25. Здесь у нее качественное отличие, обеспечивающего высокую эффективность очистки плитки, ламината, паркета, линолеума. Жидкость из док-станции с моющим средством забирает автоматически. Далее во время уборки в зависимости от выбранных настроек подает воду на вращающийся валик с микрофиброй. При вращении убирает пятна и загрязнения с пола, во время движения не оставляет за собой пролитой жидкости. Камера и ИИ-алгоритм определяет пятная на полу и проходит их интенсивнее.

После завершения возвращается на док-станцию. На ней проходит очистка емкости от загрязненной воды. Мойка и сушка валика. Как показала практика длительной эксплуатации, со временем не издает запах. Но нужно будет вручную интервально чистить лоток в док-станции, в ней собираются мелкие загрязнения.

Камера также определяет типы объектов на полу. Разбросанные носки, зарядки для телефонов, экскременты кошек и собак. Эти препятствия обходит и отмечает. Качество навигации высокое, проходит всю площадь комнат, не ударяется о стены и мебель. За счет невысокого профиля без проблем проезжает вдоль стен и под кроватью.

Итоги

Мощность всасывания у робот-пылесоса высокая. Собирает загрязнения не только с пола, но и ковров с невысоким ворсом и ковролина. Собранные загрязнения на док-станции автоматически очищает в мешок. Минимальное внимание со стороны владельца. Емкость аккумулятора у робот-пылесоса составляет 5200 мАч. Заряда с запасом хватало на уборку 3-комнатной квартиры.Anker Eufy Omni E25 – робот-пылесос с влажной и сухой уборкой, станцией автоматической очистки, двойным резервуаром для воды, автоматической очисткой швабры HydroJet, щеткой DuoSpiral без проблемы запутывания волос и ниток, мощностью всасывания 20 000 Па, умным обнаружением препятствий, персонализированным режимом уборки ковров, распознаванием и избеганием препятствий с помощью ИИ (AI.See и RGB), точной навигацией iPath Laser, приложением для детальных настроек.