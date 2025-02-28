Dreame дарит скидки к 8 Марта: умная техника для дома со снижением цен до 30%

Компания Dreame объявила о специальной акции в честь Международного женского дня. До конца марта покупатели могут приобрести роботы-пылесосы, вертикальные пылесосы и фены премиум-класса со скидками до 30%. В акции участвуют четыре модели, каждая из которых сочетает передовые технологии и многофункциональность.

Робот-пылесос Dreame X40 Ultra Complete: «7 в 1» для идеальной уборки

Главный хит промо-акции — робот-пылесос X40 Ultra Complete, объединяющий семь функций. Устройство автоматически очищает швабры водой с выбором из четырех температурных режимов, сушит их, опустошает мусорный контейнер, пополняет воду и моющие средства. Технология SideReach с выдвижной боковой щеткой обеспечивает уборку в узких зонах, а система MopExtend™ RoboSwing позволяет швабре выдвигаться на 4 см для чистки под мебелью. Мощность всасывания 12 000 Па и RGB-камера с датчиком загрязнений гарантируют глубокую очистку. Цена снижена с 139 990 до 109 990 рублей.

Вертикальные пылесосы: мощность и гигиена

Dreame Z40 Station оснащен многофункциональной станцией, которая не только заряжает устройство, но и автоматически удаляет пыль в герметичный мешок, рассчитанный на 100 дней использования. Фильтр HEPA задерживает 99,97% частиц, включая аллергены, а турбодвигатель мощностью 310 аэроватт обеспечивает высокую эффективность. В комплекте — насадки для ухода за питомцами и чистки авто. Цена — 89 990 рублей вместо 99 990 рублей.

Модель H14 Dual, позиционируемая как «5 в 1», выделяется возможностью складываться на 180° для уборки под диванами. Устройство совмещает сухую и влажную уборку, а после использования автоматически промывает насадки при 60°C и сушит их за 5 минут. Стоимость — 59 990 рублей (скидка 8%).

Фен Dreame Miracle: стиль и уход за волосами

Для ценителей премиум-гаджетов бренд предлагает фен Miracle с ароматической капсулой, которая распыляет натуральные экстракты во время сушки. Технология Emotitech обеспечивает равномерное распределение питательных веществ, а ионизация (300 млн ионов/см³) снижает статическое электричество. Бесщеточный двигатель на 130 000 об/мин и пять насадок позволяют создавать разнообразные укладки. Цена снижена до 22 990 рублей.

Где купить?

Техника доступна на официальном сайте Dreame, а также в крупных розничных сетях: «М.Видео», «Эльдорадо», «Технопарк», DNS, «Ситилинк» и других. Акция приурочена к 8 Марта, однако точные сроки её окончания не уточняются.