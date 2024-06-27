Dreame представила Trouver K10 и K10 Pro…

Примечательно, что обе модели пылесосов способны работать от одной зарядки в течение 30 минут без необходимости брать передышку или подзаряжаться. Этого предостаточно, чтобы за один раз убрать 200 квадратных метров — это достаточно большая квартира или дом. При этом вертикальные пылесосы достаточно лёгкие, ручка удобная, а значит, процесс уборки не будет приносить дискомфорт или усталость. Интересно, что Trouver K10 и K10 Pro даже поддерживают голосовой ассистент, а на LED-дисплее отображается вся необходимая информация в режиме реального времени — режим работы, уровень заряда аккумулятора, текущая мощность всасывания и многое другое. Старт продаж уже состоялся — купить новинки можно в сетях «М.Видео», «Ситилинк», DNS, «Технопарк» и «Всесмарт».