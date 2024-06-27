Dreame представила Trouver K10 и K10 Pro

Сегодня компания Dreame, которая хорошо известна благодаря своей умной бытовой технике и не только, официально представила свои новые моющие вертикальные пылесосы Trouver K10 и K10 Pro, которые могут похвастаться функцией самостоятельной очистки. Кроме того, компания отметила, что у этих моделей имеются достаточно мощные двигатели, что в результате даёт крайне высокую мощность всасывания на уровне 6 300 Па. Этого предостаточно, чтобы убирать не только ровные поверхности, кафель или ламинат, но и для уборки ковров с высоким ворсом, различных труднодоступных мест или даже автомобиля. Но это ещё не главный бонус — нужно отметить, что данные пылесосы способны также выполнять влажную уборку. Это действительно ультимативное преимущество.

Примечательно, что обе модели пылесосов способны работать от одной зарядки в течение 30 минут без необходимости брать передышку или подзаряжаться. Этого предостаточно, чтобы за один раз убрать 200 квадратных метров — это достаточно большая квартира или дом. При этом вертикальные пылесосы достаточно лёгкие, ручка удобная, а значит, процесс уборки не будет приносить дискомфорт или усталость. Интересно, что Trouver K10 и K10 Pro даже поддерживают голосовой ассистент, а на LED-дисплее отображается вся необходимая информация в режиме реального времени — режим работы, уровень заряда аккумулятора, текущая мощность всасывания и многое другое. Старт продаж уже состоялся — купить новинки можно в сетях «М.Видео», «Ситилинк», DNS, «Технопарк» и «Всесмарт».