Дрон DJI Air 2S получит 20-Мп камеру

В сети появились подробности и новые изображения квадрокоптера DJI Air 2S, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат будет оснащаться 20 Мп датчиком изображения (в Mavic Air 2 используется 12-Мп камера) с поддержкой 10-битной глубины цвета, системой Intelligent HDR лучшего динамического диапазона без постобработки, массой 600 граммов, четырьмя пропеллерами, максимальной скоростью до 19 метров в секунду или 68 километров в час, работой на максимальной высоте в 6 км над уровнем моря, 8 ГБ флеш-памяти, режимом Master Shots для выполнения десяти разных манёвров над объектом и создания короткого видео, а также батареей ёмкостью 3500 мАч. Ориентировочная цена дрона составляет 800 евро.