Дрон DJI Air 2S представлен официально

Компания DJI пополнила ассортимент дронов моделью Air 2S, которая пришла на смену Mavic Air 2. Новинку оснастили 20 Мп дюймовой CMOS-матрицей с пикселями размером 2,4 мкм, возможность делать фото в разрешении до 5472:3078 пикселей с частотой 24/25/30 кадров в секунду или 4K при 60 кадрах, записывать видео с битрейтом 150 Мбит/с, аккумулятором ёмкостью 3500 мАч, временем полёта в 31 минуту, двумя дополнительными датчиками на передней панели, которые нужны для «бинокулярного масштабирования», возможностью избегать препятствия с четырёх сторон, новой версией OcuSync с максимальным диапазоном управления 12 км. Стандартный комплект с дроном, одной батарей, адаптером питания, тремя наборами пропеллеров и контроллером DJI RC-N1 оценен в 1000 долларов. Набор Fly More с четырьмя светофильтрами и сумкой обойдется в 1300 долларов.

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