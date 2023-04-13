Дрон DJI Inspire 3 оценен в $16500

Компания DJI пополнила ассортимент квадрокоптеров моделью Inspire 3, которая ориентирована на киноиндустрию. Новинка характеризуется полнокадровой камерой Zenmuse X9-8K с функцией записи видео в разрешении 8K, совместимостью с объективами с креплением DL, двойным ISO, динамическим диапазоном 14 ступеней, поддержкой 360-градусной панорамной съемки, поддержкой форматов CinemaDNG (до 8K при 25 к/c) и Apple ProRes RAW (до 8K и 75 к/с), ду), записью видео ProRes RAW в 4K и 120 к/с, дальностью передачи видеопотока 15,2 км (с одним контроллеров) и 12,5 км (с двумя контроллерами), массой 4 кг, размерами 176:709,8:500,5 мм в режиме полета, девятью датчиками, скоростью 94 км/ч, скоростью подъёма и спуска до 8 м/с и максимальной высотой подъема 7000 метров со специальными пропеллерами. Дрон станет доступен для покупки в июне по цене в 16500 долларов.

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