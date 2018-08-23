Дрон DJI Mavic 2 Pro с камерой Hasselblad оценен в $1450

2018-08-23, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - DJI Mavic 2 Pro; [213]
Компания DJI пополнила ассортимент дронов моделями Mavic 2 Pro и Mavic 2 Zoom, которые пришли на смену Mavic Pro. DJI Mavic 2 Pro получил камеру Hasselblad с 1-дюймовым CMOS датчиком на 20 Мп, а Mavic 2 Zoom оснастили 1/2,3-дюймовым датчиком CMOS на 12 Мп с двукратным оптическим зумом (24 – 48 мм в 35-мм эквиваленте). Обе новинки снимают 4K-видео с битрейтом до 100 Мбит/сек, оборудованы 8 ГБ флэш-памяти, поддерживают карты памяти microSD, разгоняются до 72 км/ч, а их максимальное время полёта составляет 31 минуту. Дроны появятся в продаже уже сегодня по цене 1 449 долларов за Mavic 2 Pro и 1 249 долларов за Mavic 2 Zoom.


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