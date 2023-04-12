Дрон DJI Mavic 3 Pro показали на фото

В сети появились фото и рендер квадрокоптера DJI Mavic 3 Pro, который еще не был представлен официально. Главной особенностью грядущей новинки станет тройная камера с главным модулем разрешением 40 Мп. Причем впервые это будет датчик изображения оптического формата M4/3. В обычном Mavic 3, напомним, был датчик меньшего формата на 20 Мп. Также сообщается сверхширокогоульном модуле камеры и модуле с 56-кратным гибридным зумом, в то время как DJI Mavic 3 предлагал 28-кратное зуммирование. Судя по фото, блок камер получился весьма крупным. Отметим и название шведского производителя Hasselblad, который принимает участие в создании камер.