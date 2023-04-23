Дрон DJI Mavic 3 Pro показали на рендерах

В сети появились качественные изображения квадрокоптера DJI Mavic 3 Pro, который будет представлен уже 25 апреля. Рендеры подтверждают главную особенность грядущей новинки – тройную камеру. Речь идет об основном 40-Мп сенсоре оптического формата M4/3, 48-Мп портретном модуле с объективом с фокусным расстоянием 70 мм и апертурой F/2,8, а также 12-Мп модулем с датчиком оптического формата 1/2 дюйма и 166-мм оптикой со светосилой F/3,4. Камеры создаются в партнерстве с легендарной шведской компанией Hasselblad. Ориентировочная цена дрона пока не раскрывается.